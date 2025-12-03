Sosyal medyada Van kedisi sandı gerçek bambaşka çıktı!

Van Kalesi eteklerinde yaban hayat fotoğrafçısı Vedat Atlı'nın beyaz tüyleri nedeniyle dünyaca ünlü Van kedisi sanıp fotoğrafladığı canlının, aslında fare avlayan bir köpek yavrusu çıkması sosyal medyada viral oldu. Kentte yaban hayat fotoğrafçılığı yapan Atlı, Van Kalesi'nin güneyindeki sazlık alanda beyaz tüyleri ve yürüyüşüyle ilk bakışta Van kedisini andıran bir canlıyı görüntüledi. Uzaktan fark ettiği beyaz hareketliliği Van kedisi sanarak kayda alan Atlı, objektifi yakınlaştırınca ilginç gerçekle karşılaştı. Doğası ve yaban hayatıyla fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan bölgede çekim yapan Atlı, kadrajına giren canlıyı ilk etapta fare avlayan kedi sandığını ifade etti. Ancak beyaz tüyleri ve sinsi yürüyüşüyle kediyi andıran bu sevimli hayvanın, aslında fare avına çıkmış cins bir köpek olduğu ortaya çıktı.