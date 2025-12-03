Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İkinci el araç alış satışında devrim gibi karar! Milyonlarca lira ödenmeyecek

TBMM Genel Kurulunda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları görüşülüyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik harç parasının ödenmemesi maddesi için çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 13:14

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerde noter harcı alınmamasına yönelik düzenlemenin, kayıtlı ve belgeli ticaretin önünü açacağını belirtti. Bu düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi olan galericiler ve bayiler kendi aralarındaki veya nihai satışlarındaki devir işlemlerinde noter harcı ödemeyecek.

TBMM Genel Kurulunda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

İkinci el araç alış satışında devrim gibi karar! Milyonlarca lira ödenmeyecek

Görüşmede kabul edilen maddeye göre, noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde ise bu harç tahsil edilmeyecek.

İkinci el araç alış satışında devrim gibi karar! Milyonlarca lira ödenmeyecek

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, söz konusu düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu karar, hem esnafımıza nefes aldıracak hem de sektörün adaletli ve sürdürülebilir yapısına katkı sunacaktır." dedi.

Uzun süredir federasyon tarafından gündemde tutulan harç sorununa yönelik yapılan düzenlemenin sektör açısından tarihi bir adım olduğunu bildiren Erkoç, bu değişikliğin, yıllardır saha verileri, raporlar ve resmi başvurularla takip ettikleri bir konu olduğunu söyledi.

Erkoç, yetki belgeli, kayıtlı ve vergisini veren esnafın üzerinde büyük yük oluşturan binde 2 noter harcının kaldırılmasının, sektör açısında çok kıymetli bir gelişme olduğunu aktararak, düzenleme için gerekli çabayı gösteren yetkililere teşekkür etti.

İkinci el araç alış satışında devrim gibi karar! Milyonlarca lira ödenmeyecek

Düzenlemenin, yıllardır sistematik şekilde yürüttükleri çalışmaların bir neticesi olduğunu belirten Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörümüz adına kararlılıkla takip ettiğimiz bir konunun çözüme ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu düzenleme, yalnızca esnafın mali yükünü azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda kayıt dışı alım-satım yapan kişilere karşı rekabeti güçlendirecek, kayıtlı ve belgeli ticaretin de önü daha da açılacak. Yetki belgesi olmayan kişi ve işletmelerin kontrolsüz şekilde araç ticareti yapması hem devletimizin vergi kaybına hem de sektörde güven sorununa yol açıyordu."

İkinci el araç alış satışında devrim gibi karar! Milyonlarca lira ödenmeyecek

Erkoç, vergisini veren, istihdam oluşturan bir sektörün temsilcileri olarak devletin aldığı her olumlu kararın yanında olduklarını, düzenlemenin sektöre yeni bir ivme kazandıracağına inandıklarını bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını hesapladı
Kademeli emeklilik için tarih verdi! Emin Yılmaz'dan tüm çalışanları etkileyecek çarpıcı açıklama
ETİKETLER
#ikinci el araç
#vergi kanunları
#Motorlu Araçlar
#Noter Harcı
#Masfed
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.