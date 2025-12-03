Menü Kapat
SON DAKİKA!
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını hesapladı

TGRT Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, SSK, BAĞ-KUR emeklisi, memur ve memur emeklisi için gelecek zam oranını tek tek hesapladı. Karakaş, Ankara'dan aldığı kritik kulis bilgisini de canlı yayında açıkladı.

Haber Merkezi
03.12.2025
03.12.2025
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Kasım ayı rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 yıllık enflasyon ise 31,07 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakama göre , emeklisi, ve memur emeklisi için gelecek zam oranı da netleşmeye başladı. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. TGRT Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, SSK, BAĞ-KUR emeklisi, memur ve memur emeklisi için gelecek zam oranını tek tek hesapladı.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını hesapladı

Karakaş, TÜFE verilerindeki güncel artışa işaret ederek SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zammın yükseldiğini belirterek, “SSK BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı önceden yüzde 10,25’ti, bugün itibarıyla yüzde 11,21’e yükseldi. Hükümet iyileştirme yapmasa bile 11,21’e ulaştı" dedi.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını hesapladı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN KESİNLEŞEN RAKAM: %17,57

Toplu sözleşme farkıyla birlikte memur tarafında artışın daha yüksek olduğunu belirten Karakaş, "Memur ve memur emeklisinin zammı, toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik oran da eklenince yüzde 17,57 ile kesinleşti" diyerek hesaplamasını paylaştı.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını hesapladı

GÜNCEL HESAPLAMALARA GÖRE YENİ MAAŞLAR

Karakaş, en düşük emekli maaşı için "Hükümet enflasyon oranını baz alıp bir iyileştirme yaparsa 18.773 TL’ye ulaştı" dedi.

En düşük memur emeklisi maaşı hesabında ise "22.670 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 17,57 ile 26.653 TL’ye çıktı. Buna 1.000 TL taban maaş zammı eklenecek" diyerek son rakamı belirtti.

Evli, çocuklu memur (aile yardımı dahil) alacağı rakamı açıklayan Karakaş, "52.980 TL olan en düşük memur maaşı 62.280 TL’ye ulaştı" dedi.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını hesapladı

ANKARA'DAN KRİTİK KULİS BİLGİSİ GELDİ

Karakaş, Ankara’dan aldığı bilgilere dayanarak konusunun yeniden gündemde olduğunu söyledi. Uzman isim, "Kulis bilgisine göre seyyanen zam gelmeden emekliler rahat edemez. Bu konu Ankara’da yeniden alevlendi, hükümetin gündemine girdi" dedi.

Aynı zamanda memur emeklilerine uzun süredir seyyanen zam verilmediğini hatırlatan Karakaş, "Özellikle memur emeklilerine epeydir verilmedi seyyanen zam ve refah payı. Emeklilerin gözü bu rakamda" dedi ancak ekonomik programın enflasyon hedefi nedeniyle kapıların tamamen kapalı olduğunu da ekledi.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını hesapladı

SEYYANEN ZAM SENARYOSU

Karakaş, beklenen seyyanen zam gelirse "Seyyanen zam olursa en düşük SSK–BAĞ-KUR emeklisi 36 bini, memur emeklisi 40 bini geçiyor" diyerek kritik rakamı açıkladı.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını hesapladı

MAAŞ EŞİTLEME BEKLENTİSİ ZAYIF

Emekliler arasında “eşitleme yapılacak mı?” sorusunun gündemde olduğunu belirten Karakaş, 2023’te uygulanan düzenlemenin bu dönem gündemde olmadığını belirterek, "SSK–BAĞ-KUR emeklileri ‘bize eşitleme olacak mı?’ diye soruyor. 2023’te vardı ama bu dönem maalesef sıcak bakılmıyor" dedi ve çok kritik bilgiyi paylaştı.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında zam oranını hesapladı

Ayrıca bugün en düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğunu, bu rakam içinde gerçek maaşı 9.000 TL olanların da bulunduğunu belirterek sistemdeki dengesizliğin sürdüğünü ifade etti. Karakaş, "Az yılı olan ve çok yılı olanların hepsi aynı potada birleşmiş durumda. Hükümetin ezberleri bozması lazım” dedi.

NEDEN ZORLUK YAŞANIYOR?

Karakaş, 13 milyona yakın emekliye ek iyileştirme yapılmasının bütçede ciddi baskı oluşturacağını vurgulayarak, "Memur emeklisi 2–3 milyon civarı ama 13 milyon emekliye ilave iyileştirme verilirse SGK ve genel bütçe dengesini sarsabilir" dedi ve sözlerini noktaladı.

#enflasyon
#ssk
#bağ-kur
#memur
#seyyanen zam
#Emekli Maaş Zammı
#Ekonomik Program
#Ekonomi
