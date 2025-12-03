Tekerlek başına 1.000 beygir güç veren motor tanıtıldı!

Mercedes’in sahibi olduğu İngiltere merkezli Yasa, bir süredir otomotiv dünyasının en merak ettiği konulardan biri olan eksenel akılı motor geliştiriyordu. Şirket şimdi bu teknolojiyi çok daha iddialı bir seviyeye taşıdı ve tekerlek içine sığacak kompakt bir hub motor prototipi tanıttı. Üstelik bu küçük gövde, tekerlek başına 1.000 beygire yakın güç verebiliyor.

Açıkçası, bugüne kadar tekerlek içi motorlar hep “iyi fikir ama ağır, zayıf ve verimsiz” diye eleştirilirdi. Yasa’nın son hamlesi bu algıyı tamamen sarsacak gibi görünüyor.