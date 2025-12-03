Tekerlek başına 1.000 beygir güç veren motor tanıtıldı!

Kategoriler
İngiltere merkezli YASA, eksenel akılı motor teknolojisini tekerlek içine taşıyarak güç yoğunluğunda yeni bir dönemin kapısını araladı.
Mercedes’in sahibi olduğu İngiltere merkezli Yasa, bir süredir otomotiv dünyasının en merak ettiği konulardan biri olan eksenel akılı motor geliştiriyordu. Şirket şimdi bu teknolojiyi çok daha iddialı bir seviyeye taşıdı ve tekerlek içine sığacak kompakt bir hub motor prototipi tanıttı. Üstelik bu küçük gövde, tekerlek başına 1.000 beygire yakın güç verebiliyor.
Açıkçası, bugüne kadar tekerlek içi motorlar hep “iyi fikir ama ağır, zayıf ve verimsiz” diye eleştirilirdi. Yasa’nın son hamlesi bu algıyı tamamen sarsacak gibi görünüyor.
Yasa’nın eksenel akılı motorları zaten uzun süredir dikkat çekiyordu. Çünkü şirket, 1820’lerden bu yana kullanılan klasik motor mimarisini modern malzemeler ve yeni üretim yöntemleriyle adeta yeniden icat etti. Sonuç: Bir tekerleğin içine bile sığabilecek kadar kompakt, son derece güçlü motorlar.
Temmuz ayında 13,1 kiloluk bir motordan 550 kW güç almayı başarmışlardı. Bu, 42 kW/kg gibi sektörde alışık olunmayan bir güç yoğunluğu demek. Daha sonra ekim ayında yaptıkları ikinci testte bu çıtayı iyice yukarı çektiler. Yalnızca 12,7 kg’lık bir motordan 750 kW (1.000 beygir) zirve gücü elde edildi. Yani önceki rekora göre yaklaşık %40'lık bir artış.
CEO Joerg Miska’nın söylediğine göre, bu değer bugün piyasada bulunan en gelişmiş radyal akı motorlarının üç katına tekabül ediyor. Bu da motor mühendislerinin kulağına oldukça iddialı geliyor doğrusu.
Yasa, rekor kıran bu motoru yalnızca laboratuvarda bırakmadı; altı hafta sonra onu gerçek bir güç aktarma organına dönüştürdü. Ortaya çıkan sistem, şirketin ifadesiyle dünyanın ilk kütle-nötr hub motoru oldu.
Bugünkü prototip, tekerlek başına 750 kW üretebiliyor. Düşünün: Bugün üç motorlu performans elektrikliler bile toplamda bu seviyelere ancak yaklaşabiliyor. Her bir tekerleğin kendi başına bu güce ulaşması, gelecekte bambaşka araç mimarilerinin kapısını açabilir.
Sistemin kalbinde, 15 kg ağırlığında ve 1500 kW kapasiteli yeni nesil çift inverter yer alıyor. 100 kW/kg’lık yoğunluğa sahip bu inverter, günümüzde yaygın olarak kullanılan sistemlerin çok üzerinde.
YASA CTO'su Tim Woolmer, “Tekerlek içi motorlar hem en büyük meydan okuma hem de en büyük fırsat.” diyor ve ekliyor: “Şimdiye kadar teknolojiler ya çok ağırdı ya yetersizdi. Bizim geliştirdiğimiz konsept ise hem kompakt hem güçlü hem de hafif. Tekerlek başına 750 kW’ı çok rahat veriyor.”
Yasa’nın üzerinde çalıştığı bu yeni sistem, yalnızca güç üretmekle kalmıyor; rejeneratif frenleme performansıyla araç mimarisini tamamen değiştirme potansiyeli de taşıyor. Şirket, bu motorların geri kazanım kabiliyeti sayesinde arka frenlerin küçültülebileceğini, hatta bazı senaryolarda tamamen kaldırılabileceğini söylüyor.