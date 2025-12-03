Menü Kapat
Altın için korkutan tahmin! Uzman isim 2026 için yatırımcıları uyardı! Hesaplar tersine dönebilir

Aralık 03, 2025 11:34
Altın için korkutan tahmin! Uzman isim 2026 için yatırımcıları uyardı! Hesaplar tersine dönebilir

2025 yılını tamamlamaya hazırlandığımız şu günlerde altın fiyatlarıyla ilgili yeni yıl tahminleri de hız kazandı. 2026 yılıyla ilgili gerek içeriden gerekse dış kaynaklardan altına tahminlerine gelen yukarı yönlü revizelere bir itiraz geldi. Amerikan çok uluslu, bağımsız yatırım bankası William Blair analisti Alexandra Symeonidi, altındaki güçlü yükselişin 2026’da aynı hızla devam etmeyebileceğini söylüyor. İşte altında işin renginin değişebileceğini söyleyen analistin düşünceleri...

 

Altın fiyatları bu yıl adeta nefes kesen bir ralli yaşadı. Ancak William Blair’ın kıdemli analistlerinden Aleksandra Symeonidi, bu güçlü performansın gelecek yıl aynı ivmeyle sürmeyebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Symeonidi’ye göre küresel piyasalarda risk iştahının yeniden güçlenmesi ve yatırımcıların portföylerini riskli varlıklara kaydırması, altının yükselişini zorlayabilir.

Analistin yayınlanan son değerlendirme notunda, vadeli piyasalardaki uzun pozisyonların tarihsel ortalamaların üzerinde olduğu ancak yıl içinde görülen zirvelerin hâlâ uzağında kaldığı belirtiliyor. Bu tablo, yılbaşından bu yana yaşanan hızlı yükselişe rağmen piyasalardaki iyimserliğin biraz törpülendiğine işaret ediyor.

'ENFLASYON YÜKSEK KALIRSA ALTIN TALEBİ YENİDEN ARTABİLİR'

Symeonidi, özellikle faiz indirim döngüsü sürerken enflasyonun yüksek kalması hâlinde altına yönelik talebin yeniden hızlanabileceğini belirtiyor.

 “Yapışkan enflasyon” senaryosunun yatırımcıların altın tahsislerini artırabileceğini söyleyen analist, bu dönemde güvenli liman arayışının öne çıkabileceğini aktarıyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI: YAPISAL BİR DÖNÜŞÜM

Analiste göre ABD’de büyüyen bütçe açıkları, merkez bankalarının altın alımlarını daha yapısal bir eğilime dönüştürüyor. Özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarında altının toplam rezervler içindeki payının hâlâ düşük olması, önümüzdeki dönemde bu alımların devam edebileceği anlamına geliyor.

