Altın için korkutan tahmin! Uzman isim 2026 için yatırımcıları uyardı! Hesaplar tersine dönebilir

2025 yılını tamamlamaya hazırlandığımız şu günlerde altın fiyatlarıyla ilgili yeni yıl tahminleri de hız kazandı. 2026 yılıyla ilgili gerek içeriden gerekse dış kaynaklardan altına tahminlerine gelen yukarı yönlü revizelere bir itiraz geldi. Amerikan çok uluslu, bağımsız yatırım bankası William Blair analisti Alexandra Symeonidi, altındaki güçlü yükselişin 2026’da aynı hızla devam etmeyebileceğini söylüyor. İşte altında işin renginin değişebileceğini söyleyen analistin düşünceleri...