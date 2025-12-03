Tsunamilerin sırrına uzaydan bir bakış yetti! Bilinen tezi çürüttüler

Bir uydu, bir tsunamiyi eşi benzeri görülmemiş düzeyde izleyip inceleyerek dev dalgalara neyin sebep olduğunu anlamaya yönelik modelleri geliştirme ve uyarı sistemlerini iyileştirme potansiyeli taşıyan yeni bulgular sağladı.

2022'de NASA ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES) tarafından fırlatılan Surface WAter and Ocean Topography (SWOT) uydusu, okyanus yüzeyinin yükseklik değişimlerini ölçerek Dünya'daki su hareketlerini izlemek üzere tasarlanmıştı.

Yıllarca küçük akıntıların verilerini toplayan SWOT, bu kez büyük bir olayın tam üzerinden geçti.

TSUNAMİNİN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

29 Temmuz 2025’te Rusya’nın güneydoğu kıyılarında yer alan Kuril-Kamçatka bölgesinde 8,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Pasifik boyunca hızla ilerleyen bir tsunami oluşturdu. Bu sırada SWOT uydusu bölgenin tam üzerinden geçti.

Uydu verileri ile Tsunami Derin Okyanus Değerlendirme ve Raporlama (DART) projesi kapsamında bölgeye yerleştirilen üç şamandıradan alınan bilgiler bir araya getirilerek, dalganın beklenenden daha karmaşık bir yayılma yapısına sahip olduğu ortaya kondu.

SWOT BİLİNENİ DEĞİŞTİRDİ

Bilinen modeller, büyük tsunamilerin “yayılma sırasında dağılmayan”, yani okyanusta ilerlerken tek ve tutarlı bir dalga formunu koruyan yapılar olduğunu varsayardı. Ancak SWOT verileri bunun aksini gösterdi.

Tsunami, tek bir kütle halinde ilerlemek yerine büyük bir öncü dalga ve onu izleyen daha küçük ardıl dalgalar halinde dağıldı.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇÖZÜNÜRLÜKLE TARAYABİLİYOR"

Çalışmanın baş yazarı ve İzlanda Üniversitesi’nden fiziksel okyanus bilimci Angel Ruiz-Angulo bulguyu, “SWOT verilerini yeni bir gözlük gibi görüyorum. DART şamandıralarıyla yalnızca okyanusun belli noktalarında tsunamiyi görebiliyorduk. Diğer uydular ise en iyi ihtimalle tsunaminin çok ince bir kesitini yakalayabiliyordu. SWOT ise deniz yüzeyinin 120 kilometreye kadar uzanan geniş bir şeridini benzeri görülmemiş bir çözünürlükle tarayabiliyor.” ifadeleriyle özetledi.

GERÇEK ZAMANLI UYARI POTANSİYELİNE SAHİP

Bu şanslı kesişim, SWOT ve benzeri uyduların gelecekte tsunamileri gerçek zamanlı olarak tespit edip izleme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Böyle bir sistem, kıyı topluluklarına mümkün olan en erken uyarının verilmesi için kritik önem taşıyabilir.