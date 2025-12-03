Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Tsunamilerin sırrına uzaydan bir bakış yetti! Bilinen tezi çürüttüler

NASA ve Fransız uzay ajansının ortaklaşa geliştirdiği SWOT uydusu, 2025 yılında meydana gelen bir tsunami kaydederek bu tür büyük dalgaların yapısını daha iyi anlamayı sağladı. Uydunun verileri, tsunamilerin tek ve tutarlı bir kütle olarak ilerlediği varsayımını çürüterek, büyük bir öncü dalga ve daha küçük ardıl dalgalardan oluşan daha karmaşık bir yapı ortaya koyduğunu gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tsunamilerin sırrına uzaydan bir bakış yetti! Bilinen tezi çürüttüler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 11:21

Bir uydu, bir tsunamiyi eşi benzeri görülmemiş düzeyde izleyip inceleyerek dev dalgalara neyin sebep olduğunu anlamaya yönelik modelleri geliştirme ve uyarı sistemlerini iyileştirme potansiyeli taşıyan yeni bulgular sağladı.

2022'de NASA ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES) tarafından fırlatılan Surface WAter and Ocean Topography (SWOT) uydusu, yüzeyinin yükseklik değişimlerini ölçerek Dünya'daki su hareketlerini izlemek üzere tasarlanmıştı.

Yıllarca küçük akıntıların verilerini toplayan SWOT, bu kez büyük bir olayın tam üzerinden geçti.

Tsunamilerin sırrına uzaydan bir bakış yetti! Bilinen tezi çürüttüler

TSUNAMİNİN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

29 Temmuz 2025’te Rusya’nın güneydoğu kıyılarında yer alan Kuril-Kamçatka bölgesinde 8,8 büyüklüğünde meydana gelen , Pasifik boyunca hızla ilerleyen bir oluşturdu. Bu sırada bölgenin tam üzerinden geçti.

Uydu verileri ile Tsunami Derin Okyanus Değerlendirme ve Raporlama (DART) projesi kapsamında bölgeye yerleştirilen üç şamandıradan alınan bilgiler bir araya getirilerek, dalganın beklenenden daha karmaşık bir yayılma yapısına sahip olduğu ortaya kondu.

Tsunamilerin sırrına uzaydan bir bakış yetti! Bilinen tezi çürüttüler

SWOT BİLİNENİ DEĞİŞTİRDİ

Bilinen modeller, büyük tsunamilerin “yayılma sırasında dağılmayan”, yani okyanusta ilerlerken tek ve tutarlı bir dalga formunu koruyan yapılar olduğunu varsayardı. Ancak SWOT verileri bunun aksini gösterdi.

Tsunami, tek bir kütle halinde ilerlemek yerine büyük bir öncü dalga ve onu izleyen daha küçük ardıl dalgalar halinde dağıldı.

Tsunamilerin sırrına uzaydan bir bakış yetti! Bilinen tezi çürüttüler

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇÖZÜNÜRLÜKLE TARAYABİLİYOR"

Çalışmanın baş yazarı ve İzlanda Üniversitesi’nden fiziksel okyanus bilimci Angel Ruiz-Angulo bulguyu, “SWOT verilerini yeni bir gözlük gibi görüyorum. DART şamandıralarıyla yalnızca okyanusun belli noktalarında tsunamiyi görebiliyorduk. Diğer uydular ise en iyi ihtimalle tsunaminin çok ince bir kesitini yakalayabiliyordu. SWOT ise deniz yüzeyinin 120 kilometreye kadar uzanan geniş bir şeridini benzeri görülmemiş bir çözünürlükle tarayabiliyor.” ifadeleriyle özetledi.

Tsunamilerin sırrına uzaydan bir bakış yetti! Bilinen tezi çürüttüler

GERÇEK ZAMANLI UYARI POTANSİYELİNE SAHİP

Bu şanslı kesişim, SWOT ve benzeri uyduların gelecekte tsunamileri gerçek zamanlı olarak tespit edip izleme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Böyle bir sistem, kıyı topluluklarına mümkün olan en erken uyarının verilmesi için kritik önem taşıyabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tsunami tahliyesinde facia! Uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti
Japonya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami dalgaları
ETİKETLER
#deprem
#tsunami
#okyanus
#Erken Uyarı
#Uydu Teknolojisi
#Swot Uydusu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.