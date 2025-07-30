Tsunami tahliyesinde facia! Uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

Japonya'nın Mie eyaletinde yer alan Kumano şehrinde, tsunami uyarısının ardından 58 yaşındaki bir kadın, aracıyla tahliye bölgesine gidiyordu. Şehrin Homo kasabasındaki ulusal karayolunda arabası yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumdan yere çakıldı. İsmi açıklanmayan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında erken saatlerde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından, Rusya'nın Kuril Adaları ve Japonya'nın kuzeyindeki büyük ada Hokkaido'nun kıyı bölgeleri tsunami tarafından vuruldu.

Bir kişi arabanın uçurumdan düştüğünü gördükten sonra acil servise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen acil servis ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kadın hayatını kaybetti.

"ARABAMI YÜKSEK BİR YERE BIRAKACAĞIM"

58 yaşındaki kadının, tsunami uyarısı aldıktan sonra ailesine, “Arabamı yüksek bir yere bırakacağım. Tahliye alanı var” şeklinde bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Alaska, Hawaii ve Yeni Zelanda'ya doğru güneydeki diğer kıyılar için de uyarılar yapıldı. Japonya Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, tsunami'den etkilenen bölgelerdeki tahliye edilenlere Çarşamba günü sonuna kadar evlerine dönemeyebileceklerini söyledi.