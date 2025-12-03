Burcu Özberk aldığı acı haberle yıkıldı! Dedesi Cumhuriyet Yıldızlar hayatını kaybetti

Kategoriler
İstanbul
Son olarak Prens dizisinde rol alan Burcu Özberk, dedesini kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burcu Özberk'e çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burcu Özberk, "Canım dedem, çocukluğum, ailemizim çınarı Cumhuriyet Yıldızları’nı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii’nden defnedilecektir" dedi.
12 Aralık 1989 yılında Eskişehir doğumlu Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini oynamıştı. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur.