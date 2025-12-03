Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Burcu Özberk aldığı acı haberle yıkıldı! Dedesi Cumhuriyet Yıldızlar hayatını kaybetti

Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Afili Aşk gibi dizilerde rol alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabından aldığı acı haberi paylaştı. Dedesinin hayatını kaybettiğini duyuran Burcu Özberk, "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
11:07
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
11:09

Son olarak Prens dizisinde rol alan , dedesini kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burcu Özberk'e çok sayıda mesajı geldi.

BURCU ÖZBERK DEDESİNİ KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burcu Özberk, "Canım dedem, çocukluğum, ailemizim çınarı Cumhuriyet Yıldızları’nı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii’nden defnedilecektir" dedi.

BURCU ÖZBERK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Aralık 1989 yılında Eskişehir doğumlu Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk ekran deneyimini 2013 yılında dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini oynamıştı. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur.

