5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Kasım ayı enflasyon verileri duyuruldu. TÜİK tarafındna açıklanan verilerin ardından yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin enflasyon farkı belli oldu.

Vatandaşlar tarafından 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olduğu ise araştırılmay abaşlandı. 2026 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacağı da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan 2025 Kasım ayı verilerinin ardından 5 aylık efnlasyon farkı yüzde 5,91 oldu.

TÜİK tarafından enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında 3,23 ve kasım ayında ise 0,87 olarak açıklandı.

2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

TÜİK'in 2025 Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından memur ve emekli memur maaş farkları kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 17,55 enflasyon farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 11,20 zam alacak. Bu sayılara 2025 Aralık ay enflasyon verileri de eklenecek. Böylelikle 6 aylık zam oranları netlik kazanmış olacak.