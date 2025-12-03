Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2025 Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olduğu belli oldu. Vatandaşlar tarafından 2026 memur ve memur emeklisi zammı ne kadar, yüzde kaç olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından 2025 Kasım ayı verileri duyuruldu. TÜİK tarafındna açıklanan verilerin ardından yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin enflasyon farkı belli oldu.

Vatandaşlar tarafından 5 aylık enflasyon farkı ne kadar olduğu ise araştırılmay abaşlandı. 2026 ve memur emeklisi ne kadar, yüzde kaç olacağı da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan 2025 Kasım ayı verilerinin ardından 5 aylık efnlasyon farkı yüzde 5,91 oldu.

TÜİK tarafından enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında 3,23 ve kasım ayında ise 0,87 olarak açıklandı.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

TÜİK'in 2025 Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından memur ve memur maaş farkları kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 17,55 enflasyon farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 11,20 zam alacak. Bu sayılara 2025 Aralık ay enflasyon verileri de eklenecek. Böylelikle 6 aylık zam oranları netlik kazanmış olacak.

ETİKETLER
#enflasyon
#emekli
#tüik
#memur
#maaş zammı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.