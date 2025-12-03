Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Asgari ücret belli oldu mu? 2026 asgari ücret zammında son durum

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 2026 asgari ücret belli oldu mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücret belli oldu mu? 2026 asgari ücret zammında son durum
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 10:30

Yıl sonu yaklaştıkça yeni yılda zammının ne kadar olacağına dair araştırmalar da hız kazandı. 2026 yılı için asgari ücretin belli olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "" ile ilgili açıklama yaptı.

Asgari ücret belli oldu mu? 2026 asgari ücret zammında son durum

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

2026 yılının asgari ücreti henüz belli olmadı. Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarına resmi yazının gönderileceğini ve yakın zamanda ilk toplantının gerçekleşeceğini belirtti.

Asgari ücret belli oldu mu? 2026 asgari ücret zammında son durum

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağı sorusuna Bakan Işıkhan "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabi biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon, inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması: Emekli ve asgari ücretli öncelikli
ETİKETLER
#vedat ışıkhan
#asgari ücret
#asgari ücret tespit komisyonu
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#2026 Asgari Ücreti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.