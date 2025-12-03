Asgari ücret belli oldu mu? 2026 asgari ücret zammında son durum

Yıl sonu yaklaştıkça yeni yılda asgari ücret zammının ne kadar olacağına dair araştırmalar da hız kazandı. 2026 yılı için asgari ücretin belli olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" ile ilgili açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

2026 yılının asgari ücreti henüz belli olmadı. Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarına resmi yazının gönderileceğini ve yakın zamanda ilk toplantının gerçekleşeceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağı sorusuna Bakan Işıkhan "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabi biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon, inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilmişti.