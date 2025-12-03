TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Kasım ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 yıllık enflasyon ise 31,07olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ ANKETİ SONUCU NE OLMUŞTU?

AA Finans tarafından düzenlenen ve 32 ekonomistin yanıt verdiği Kasım Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre ekonomistler kasım ayına yönelik aylık enflasyon tahminlerini belirlerken beklentilerini yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında konumlandırdı. Bu tahminlerin ortalaması yüzde 1,31 olarak hesaplandı. Geçen ay açıklanan yıllık enflasyon oranı yüzde 32,87 seviyesindeydi.

ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:

Ocak: yüzde 5,03

Şubat: yüzde 2,27

Mart: yüzde 2,46

Nisan: yüzde 3,00

Mayıs: yüzde 1,53

Haziran: yüzde 1,37

Temmuz: yüzde 2,06

Ağustos: yüzde 2,04

Eylül: yüzde 3,23

Ekim: yüzde 2,55

Kasım: 0,87