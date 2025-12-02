Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması: Emekli ve asgari ücretli öncelikli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz." dedi.

AA
02.12.2025
02.12.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, ve konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz." dedi. Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Asgari ücrete ilişkin ilk toplantının ne zaman yapılacağı sorulan Işıkhan, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız görüşmelerini. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon, inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak." diye konuştu.

İşçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı yönündeki iddiasını sürdürdüğü anımsatılan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

