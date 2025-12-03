Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış tavan rakamı

Aralık ayı​ kira zam oranı TÜİK'in Kasım ayı enflasyon​ rakamlarını açıklamasıyla belirlendi. 2025 Ekim ayı konut ve işyeri kirasına azami yapılacak kira artışı oranı 35.91 oldu.

GÜNCEL KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Kira zam oranı TÜFE​ hesaplaması 3 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.00 da açıklandı. Böylece 2025 yılı konut ve işyeri kira artışı​ zamları azami 35.91 olarak netleşti. Geçtiğimiz Eylül ayında ise kira artış oranı yüzde 38.36 olmuştu.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 0.87 yıllık enflasyon ise 31.07 olarak gerçekleşti.