16°
Dünya
Japonya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami dalgaları

Japonya'nın Iwate eyaletinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hafif ölçekli tsunami yaşandı. Kıyı bölgeleri için tahliye çağrısı yapıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
11:00
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
11:00

'nın Iwate eyaleti açıklarında dün 6,8 büyüklüğünde meydana geldi. Kyodo News'in Japon Meteoroloji Ajansına dayandırdığı haberine göre, deprem sonrası uyarısının ardından Iwate eyaletinin kıyı bölgeleri için tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami dalgaları

TSUNAMİ DALGALARI GÖZLEMLENDİ

Kuji ve Ofunato kentlerinde 20 santimetrelik, Miyako ve Kamaishi kentlerinde ise 10 santimetrelik tsunami dalgaları gözlemlendi. Depremin elektrik kesintilerine yol açması nedeniyle bazı hızlı tren seferleri geçici olarak durdurulurken, tsunami uyarısı ve tahliye emirleri daha sonra kaldırıldı.

DEPREMDE HASAR YOK

Öte yandan depremde herhangi bir yaralanma veya maddi hasar gerçekleşmediği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin merkez üssünün Yamada bölgesinin 126 kilometre doğusu olduğunu açıklamıştı.

