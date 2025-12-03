Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Commerzbank altın ve gümüş tahminlerini yükseltti! İşte yeni rakamlar

Aralık 03, 2025 11:13
1
Commerzbank altın ve gümüş tahminlerini yükseltti! İşte yeni rakamlar

Alman bankası, 2026 için altın ve gümüş beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Altında 4.400 dolar, gümüşte ise 59 dolar tahmini öne çıktı. İşte tüm detaylar...

2

Almanya’nın önde gelen finans kuruluşlarından Commerzbank, değerli metaller için geçtiğimiz döneme göre daha cesur bir tablo çizdi. Banka, altının ons fiyatına dair 2026 tahminini 4.200 dolardan 4.400 dolara çıkardı. Yani kısacası, önceki projeksiyona göre yaklaşık %4,7’lik bir yukarı revizyon söz konusu.

3

Altında rüzgâr zaten güçlü esiyor. Ons fiyatı 4.206 dolar civarında seyrederken, 2025 boyunca değer artışı %60’ı aşmış durumda. Piyasalarda risk algısının sık sık değiştiği bir dönemde altının böyle bir performans göstermesi, yatırımcıların güvenli liman arayışının hâlâ sürdüğünü gösteriyor.

4

GÜMÜŞTE REKOR TAZELEME BEKLENTİSİ

Commerzbank, yalnızca altın için değil, gümüş için de beklentilerini yukarı çekti. Bankaya göre gümüş fiyatı 2026’da ons başına 59 dolar seviyesine kadar çıkabilir. Önceki tahmin 50 dolar düzeyindeydi; yani gümüş için de oldukça kuvvetli bir yukarı yönlü revizyon söz konusu.

5

Gümüşte son günlerde yaşanan sert hareketler dikkat çekiyor. Metal, dün 58,84 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 57 dolar bandına gevşedi. Buna rağmen yıl içindeki kazanç neredeyse %99’a dayanmış durumda. Kısacası, gümüş piyasasında volatilite yüksek ama trend hâlâ yukarı yönlü.

6

PİYASANIN GÖZÜ 2026’DA

Commerzbank’ın tahminleri, değerli metal yatırımcılarının 2026’ya dair beklentilerini yeniden şekillendiriyor. 

7

Hem altın hem de gümüşte bu kadar güçlü bir yükseliş öngörülmesi, özellikle küresel ekonomideki belirsizliklerin süreceği yönündeki beklentilerle de örtüşüyor. Bankanın bu güncellemesi, piyasada “yeni rekorlar kapıda olabilir mi?” sorusunu daha da görünür hâle getirdi.

