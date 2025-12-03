Commerzbank altın ve gümüş tahminlerini yükseltti! İşte yeni rakamlar

GÜMÜŞTE REKOR TAZELEME BEKLENTİSİ

Commerzbank, yalnızca altın için değil, gümüş için de beklentilerini yukarı çekti. Bankaya göre gümüş fiyatı 2026’da ons başına 59 dolar seviyesine kadar çıkabilir. Önceki tahmin 50 dolar düzeyindeydi; yani gümüş için de oldukça kuvvetli bir yukarı yönlü revizyon söz konusu.