Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sular çekildi, köy ortaya çıktı! Kıbrıs'a içme suyu sağlayan barajda meraklandıran görüntüler

Kıbrıs'a içme suyu sağlayan Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Alaköprü Barajı'nda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle su yaklaşık yüzde 80 oranında azaldı. Sular çekilince adeta köy ortaya çıktı. İşte meraklandıran görüntüler...

Sular çekildi, köy ortaya çıktı! Kıbrıs'a içme suyu sağlayan barajda meraklandıran görüntüler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 11:35

Mersin'in ilçesinde bulunan 'a içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı'nda meraklandıran görüntüler oluştu. Yeterli yağış alamayan ve kuraklığa maruz kalan barajda su seviyesi yüzde 20'lere kadar geriledi.

Sular çekildi, köy ortaya çıktı! Kıbrıs'a içme suyu sağlayan barajda meraklandıran görüntüler

Su seviyesindeki düşüşle birlikte, 2014 yılında baraj yapımı sırasında sular altında kalan Akine ve Ormancık mahallelerinin eski yerleşim alanları yeniden gün yüzüne çıktı.

Sular çekildi, köy ortaya çıktı! Kıbrıs'a içme suyu sağlayan barajda meraklandıran görüntüler

UZUN YILLAR GÖRÜNMEYEN KÖY ORTAYA ÇIKTI

Uzun yıllardır görünmeyen köy evleri, sokaklar ve Akine Camisiyle minaresi gezilecek duruma geldi. Barajda suyun azalmasıyla ortaya çıkan görüntü dron ile de havadan görüntülendi.

Sular çekildi, köy ortaya çıktı! Kıbrıs'a içme suyu sağlayan barajda meraklandıran görüntüler

Bölgeye gezmeye gidenlerden Fatih Kerim Tülü, su seviyesindeki düşüşe dikkat çekerek "Alaköprü Barajı, hem Anamur ve çevresindeki tarımsal faaliyetler hem de Kıbrıs'a içme suyu sağlayan proje açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla yaşanan bu su kaybı, bölge çiftçilerini de tedirgin ediyor" dedi.

Sular çekildi, köy ortaya çıktı! Kıbrıs'a içme suyu sağlayan barajda meraklandıran görüntüler

Anamur ilçesinde komşu Bozyazı ilçesinde yaşayan İHA Muhabiri Serkan Özcan ise" Ben çocukken buraya geldiğimde her yer tamamen sular altındaydı. Şimdi su çekilince yıllardır görünmeyen evler, sokaklar ve Akine Camisi tekrar ortaya çıktı" dedi.

