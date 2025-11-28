Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Kolları, bacakları ve başı yok! Uşak'taki kazı çalışmalarında hayrete düşüren keşif

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında ilginç bulgular ortaya çıktı. Antik Kenti'nde bulunan başı, kolları ve bacakları olmayan yaklaşık 1800 yıllık heykel koruma altına alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
16:47
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
16:47

'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde ilginç keşif ortaya çıktı. Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "garnizon kenti" olarak adlandırılan Blaundos Antik Kenti'nin 2 bin yıllık stadyumunda kazı çalışmaları sürüyor.

KOLLARI, BACAKLARI VE BAŞI YOK

Çalışmalarda Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu derin vadiye bakan ve giriş kapısının hemen solunda yer alan stadyumun duvar bölümünde bir olduğu tespit edildi. Kazı ekibince çıkartılan, kolları, bacakları ve başı olmayan heykel, Uşak Müzesi'ne getirildi.

Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, AA muhabirine, antik kentteki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bu yılki kazı çalışmalarının Kuzey Tapınağı, ana cadde ve bölgesinde sürdürüldüğünü aktaran Söyler, kentin girişindeki su kemerlerinin de ikinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

DEVŞİRME MALZEME OLARAK KULLANILMIŞ

Heykelin antik kentin stadyumunda yapılan çalışmalarda duvar bölümünden çıkartıldığını ifade eden Söyler, şunları kaydetti:

"Bu heykel, 87 santimetre boyunda, 47 santimetre eninde. Bacakları, başı ve kolları olmayan bir erkek figürü. İlk incelemelerimizde Milattan Sonra 2. yüzyıla tarihleyebileceğimiz güzel bir eser. Bu tors, Bizans döneminde duvar dolgusu olarak, devşirme malzeme olarak kullanılmış. Bu da doğal bir koruma sağlamış ve günümüze kadar ulaşmış. Heykelimizin şu an müzenin laboratuvarında, konservasyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanacak. Bilimsel incelemeleri de tamamlandıktan sonra ayrıca teşhir, tanzim çalışmaları için planlama yapılacak."

Söyler, kazı çalışmalarına destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

