Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Kendisini Batman ilan etti, eşi soluğu aile evinde aldı! 'Gökyüzünde gördüm...'

Ürdün'de evleneli bir ay bile geçmeden genç kadın, kocasına boşanma davası açtı. Boşanma gerekçesi ise sosyal medyaya damga vurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.11.2025
16:16
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
16:16

Orta Doğu ülkesi 'de genç bir kadın, evleneli bir ay bile geçmeden, kocasına davası açtı. Gerekçesi ise bir o kadar ilginçti. Gulf Daily News'in haberine göre, genç kadın, kocasının kurgusal süper kahraman 'i takıntılı hale getirmesine daha fazla katlanamadı.

Adamın evde tam takım bir Batman kostümü bulunuyordu. Sık sık bu kostümü giyiyor, saatlerce evin içinde Gotham'ın kanunsuz kahramanı havalarında dolaşıyordu.

Televizyonun dahi Batman içerikleri dışında açılmasına izin vermiyor, her detayı kendi "kahramanlık" hikâyesine göre şekillendiriyordu.

"GÖKYÜZÜNDE YARASA İŞARETİ GÖRDÜĞÜNÜ" SÖYLEDİ

Genç kadın, eşinin geceleri kostümü giyerek dışarı çıktığını ve "gökyüzünde yarasa işareti gördüğünü" söyleyip gizli göreve gittiğini ileri sürdü.

Durum, bir gece kadının uyanıp kocasını oturma odasında tam kostüm içinde, karaktere tamamen bürünmüş halde konuşurken bulmasıyla iyice kontrolden çıktı.

Korkuya kapılan kadın ailesinin evine sığındı, ardından boşanma davası açtı.

SOSYAL MEDYADA ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

Hikâye sosyal medyada yayıldıkça büyüdü. Kullanıcılar "Gotham artık Amman'da" diye espriler yaparken, bazıları adamın bir Batmobile'inin olup olmadığını merak etti. Birçok kişi ise genç kadına destek vererek bunun yılın en tuhaf vakası olduğunu söyledi.

ETİKETLER
#boşanma
#evlilik
#batman
#Ürdün
#Takıntılı
#Süperkahraman
#Dünya
