14 Şubat'a özel kapibara kostümlü baskın: 'Hediyeniz var' dedi tek tek yakaladı

Kapibara nasıl bir hayvandır?

Kapibaralar dünyanın en büyük kemirgenleri. Adını ''Brezilya tupi dilinden'', ince yaprakları yiyen anlamında almıştır. Kapibaralar çok güçlü ve iyi yüzücülerdir, zamanlarının çoğunu suda geçirirler. Hayatını tehdit eden çok fazla unsur vardır, diğer hayvan türleri tarafından yakalanıp öldürülebilirler.