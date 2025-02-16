14 Şubat'a özel kapibara kostümlü baskın: 'Hediyeniz var' dedi tek tek yakaladı
Güney Amerika ülkesi Peru'da polisler ilginç bir baskına imza attı. Kapibara kostümü giyen polisler, ''Sevgilinizden hediye var'' yalanıyla uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakaladı. 14 Şubat'ta yapılan bu operasyon görüntüleri, sosyal medyada adeta viral oldu.
Sıkça Sorulan Sorular
Kapibara nasıl bir hayvandır?
Kapibaralar dünyanın en büyük kemirgenleri. Adını ''Brezilya tupi dilinden'', ince yaprakları yiyen anlamında almıştır. Kapibaralar çok güçlü ve iyi yüzücülerdir, zamanlarının çoğunu suda geçirirler. Hayatını tehdit eden çok fazla unsur vardır, diğer hayvan türleri tarafından yakalanıp öldürülebilirler.
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