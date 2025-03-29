Üstünde azrail kostümü, elinde tırpan! Sürücüleri böyle uyardı

Düzceli Motorlu Kurye Resul Gür Ramazan Bayramı tatilinin zehir olmaması için sürücülere ilginç bir yöntemle uyarıda bulundu. Üzerine giydiği kostüm, taktığı maske ve eline aldığı tırpan ile D-100 Karayolu Düzce kesimi Hal Kavşağı mevkiinde ışıklarda bekleyerek kırmızı ışıkta araç sürücülerine "Kurallara uyun" çağrısı yaptı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Boynuna da sürücülerin kurallara uyması konusunda uyarı da bulunan Resul Gür, "Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle birçok vatandaşımız aileleri ile bayram geçirmesi için araçları ile memleketlerine gidiyor. Ancak bir an önce memleketlerine ulaşmak için başta hız olmak üzere birçok kural ihlali yapıyorlar. Bu nedenle de kazalar meydana geliyor. Bizde her yıl yaptığımız gibi bu sene de D-100 Karayolu üzerinde sürücülere uyarılarda bulunduk. Onların kurallara uyması ve yavaş gitmeleri konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sağ olsun sürücülerde bizi anlayışla karşıladılar" dedi. Bazı sürücüler ise kıyafetler içinde gördükleri Resul Gür’e araçlarından teşekkür ettiler.