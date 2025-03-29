İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu! Uzun kuyruklar oluştu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler havalimanlarına akın etti. İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişlerinde x-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor. Bu arada İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün bin 538 uçuşun planlandığını 242 bin 157 yolcuya hizmet edeceklerini açıkladı.