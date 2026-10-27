Mudanya sahilde bir erkek cesedi bulundu, üzerindeki not dikkat çekti

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Orta İstasyon Caddesi üzerindeki Mudanya Beach isimli plajda bir olay meydana geldi. Sabah erken saatlerde kıyıya vurmuş halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan kontrollerde, şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 67 yaşındaki Yakup D. olduğu belirlendi.

ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN NOT ÇIKTI

Olay yerindeki incelemeler sırasında şahsın üzerine bantlı halde "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not bulunduğu öğrenildi. Yakup D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.