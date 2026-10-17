Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 00:43

Edirne'de alabora olan bottaki 2 çocuk aranırken parçalanmış ceset bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nde botun alabora olması sonucu kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde sürerken ekipler nehirde bedeninin yarısı bulunmayan başka bir ceset buldu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 00:43

'de 'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde Irak uyruklu 5 kişilik aile, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu nehre düştü. 

ANNE, BABA VE 1 ÇOCUK KURTULDU

Anne, baba ve çocuklarından biri nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu. 

Edirne'de alabora olan bottaki 2 çocuk aranırken parçalanmış ceset bulundu

12 YAŞINDAKİ DİĞER ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan 12 yaşındaki kız çocuğu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Edirne'de alabora olan bottaki 2 çocuk aranırken parçalanmış ceset bulundu

ARAMA ÇALIŞMASINDA PARÇALANMIŞ CESEDE RASTLANDI

Kayıp çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlatan ekipler, çalışmalar sırasında başka bir cesede rastladı. Bedeninin yarısının bulunmadığı belirlenen ceset, sudan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edirne'de alabora olan bottaki 2 çocuk aranırken parçalanmış ceset bulundu

Kayıp 2 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara İzmir ve Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı. Ekiplerin Meriç Nehri'ndeki arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meriç Nehri'nde facia: 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Siirt'te okul kantininden yemek yiyen 34'ü öğrenci 40 kişi hastaneye kaldırıldı
ETİKETLER
#edirne
#meriç nehri
#Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
#Bosnaköy
#Nato Köprüsü
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.