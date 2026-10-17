Edirne'de alabora olan bottaki 2 çocuk aranırken parçalanmış ceset bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde Irak uyruklu 5 kişilik aile, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu nehre düştü.

ANNE, BABA VE 1 ÇOCUK KURTULDU

Anne, baba ve çocuklarından biri nehirdeki adacığa ulaşarak kurtulurken, akıntıya kapılan 2 çocuk kayboldu.

12 YAŞINDAKİ DİĞER ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarılan 12 yaşındaki kız çocuğu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARAMA ÇALIŞMASINDA PARÇALANMIŞ CESEDE RASTLANDI

Kayıp çocukları bulmak için nehirde arama çalışması başlatan ekipler, çalışmalar sırasında başka bir cesede rastladı. Bedeninin yarısının bulunmadığı belirlenen ceset, sudan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kayıp 2 çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara İzmir ve Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katıldı. Ekiplerin Meriç Nehri'ndeki arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.