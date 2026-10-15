Meriç Nehri'nde facia: 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor

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İstanbul
Edirne'de Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO köprüsü mevkiinde meydana feci bir oılay yaşandı. Nehirde bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda anne ve baba kurtarıldı. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuklardan birine olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Nehirde kaybolduğu belirlenen diğer 2 çocuğun bulunması için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. AFAD ekipleri zodyak botlarla nehirde arama yaparken, jandarma ekipleri de kıyı ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.