Edirne'de Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO köprüsü mevkiinde meydana feci bir oılay yaşandı. Nehirde bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Meriç Nehri'nde facia: 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor Edirne'de Meriç Nehri'nde bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine yapılan kurtarma çalışmalarında bir çocuk hayatını kaybederken, iki çocuk aranıyor. Olay Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO köprüsü mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve baba kurtarıldı, ancak sudan çıkarılan bir çocuğa yapılan ilk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nehirde kaybolduğu belirlenen diğer 2 çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda anne ve baba kurtarıldı. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuklardan birine olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2 ÇOCUK HALEN ARANIYOR

Nehirde kaybolduğu belirlenen diğer 2 çocuğun bulunması için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. AFAD ekipleri zodyak botlarla nehirde arama yaparken, jandarma ekipleri de kıyı ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.