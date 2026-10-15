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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:03

Meriç Nehri'nde facia: 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor

Edirne'de Meriç Nehri'ni yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken mahsur kalan 5 kişilik düzensiz göçmen aile faciayı yaşadı. Anne ve baba kurtarılırken sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuklardan biri hayatını kaybetti. Kayıp 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 12:03

'de 'nin  Bosnaköy yakınlarındaki NATO köprüsü mevkiinde meydana feci bir oılay yaşandı. Nehirde bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye , , ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Meriç Nehri'nde facia: 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Edirne'de Meriç Nehri'nde bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine yapılan kurtarma çalışmalarında bir çocuk hayatını kaybederken, iki çocuk aranıyor.
Olay Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO köprüsü mevkiinde meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Anne ve baba kurtarıldı, ancak sudan çıkarılan bir çocuğa yapılan ilk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Nehirde kaybolduğu belirlenen diğer 2 çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Meriç Nehri'nde facia: 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor

Ekiplerin çalışmaları sonucunda anne ve baba kurtarıldı. Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuklardan birine olay yerinde ilk müdahale yapıldı. 

Meriç Nehri'nde facia: 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Meriç Nehri'nde facia: 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor

2 ÇOCUK HALEN ARANIYOR

Nehirde kaybolduğu belirlenen diğer 2 çocuğun bulunması için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. AFAD ekipleri zodyak botlarla nehirde arama yaparken, jandarma ekipleri de kıyı ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

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ETİKETLER
#edirne
#jandarma
#afad
#meriç nehri
#Umke
#3. Sayfa
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