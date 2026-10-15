Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti: Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

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İstanbul
İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar su altında kalırken, çok sayıda iş yerinde su baskını yaşandı. Bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede meydana gelen hasarın boyutu ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
Sağanaktan en çok etkilenen noktalardan Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlar iş makinesiyle kurtarıldı.
Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde biriken sular tahliye edildi. Böylece su baskınlarının etkisi azaldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kemerburgaz Cendere'de çok sayıda araç yolda kaldı.
İstanbul Sarıyer'de de şiddetli yağışın yol açtığı hasar havadan görüntülendi.
Görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Kemerburgaz Cendere yolunda suya gömülen onlarca araç havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.
İşte İstanbul'u yıkıp geçen sağanak ve sel felaketinin görüntüleri...
Kağıthane'deki Sadabad Camisi'nin avlusu ve içi su altında kaldı
İstanbul'da selle birlikte sürüklenen araçlar paramparça oldu.
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