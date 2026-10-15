Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti: Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar su altında kalırken, çok sayıda iş yerinde su baskını yaşandı. Bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede meydana gelen hasarın boyutu ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.