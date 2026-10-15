Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti: Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:29
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar su altında kalırken, çok sayıda iş yerinde su baskını yaşandı. Bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede meydana gelen hasarın boyutu ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

2
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 2

Sağanaktan en çok etkilenen noktalardan Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlar iş makinesiyle kurtarıldı. 

3
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 4

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde biriken sular tahliye edildi. Böylece su baskınlarının etkisi azaldı.

4
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 5

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kemerburgaz Cendere'de çok sayıda araç yolda kaldı.

5
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 6

İstanbul Sarıyer'de de şiddetli yağışın yol açtığı hasar havadan görüntülendi. 

6
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 7

Görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. 

7
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 8

Kemerburgaz Cendere yolunda suya gömülen onlarca araç havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

8
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 9

Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su basarken, bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. 

9
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 10

İşte İstanbul'u yıkıp geçen sağanak ve sel felaketinin görüntüleri...

10
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 11

Kağıthane'deki Sadabad Camisi'nin avlusu ve içi su altında kaldı

11
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 12

İstanbul'da selle birlikte sürüklenen araçlar paramparça oldu.

12
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 13

.

13
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 14

.

14
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 15

.

15
Sel felaketi İstanbul'u yıktı geçti 16

.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.