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İstanbul
Finans analisti İslam Memiş'ten altın, gümüş ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Gümüşte yaşanan sert düşüşün ardından uzun vadeli yatırımcılara seslenen Memiş, yüzde 65'lik kayba dikkat çekerek sabır vurgusu yaptı. Merkez Bankası'nın altın alım kararını da değerlendiren ünlü analist, 2026 asgari ücret için 31 bin 500-32 bin TL tahmininde bulundu. Memiş, 35 bin TL ihtimalini de gündeme getirirken emekli maaşları için yeni sistem mesajı verdi.
Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerden değerli metallerin geleceğine, Merkez Bankası'nın altın alım kararından asgari ücret beklentisine kadar ekonomi gündemini değerlendirdi.
Gümüşte yaşanan sert düşüşe dikkat çeken Memiş, uzun vadeli yatırımcılar için gümüş birikiminin önemini vurguladı. Asgari ücret için 31 bin 500-32 bin lira aralığını işaret eden Memiş, üst sınırın 35 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Emekli maaşlarında ise yeni bir sistem değişikliği beklentisini dile getirdi.
Gümüş piyasasında yaşanan sert fiyat hareketlerini değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, gümüşün yalnızca takı ve süs eşyası olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Gümüşün sanayiden teknolojiye, tıptan enerji sektörüne kadar geniş bir kullanım alanı bulunduğunu belirten Memiş, fiziki gümüş ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çekti.
Gümüşün geçmiş yıllardaki performansına ilişkin rakamları paylaşan Memiş, 2020 yılında ons gümüşün 12 dolar, gram gümüşün ise 2,5 lira seviyesinde olduğunu hatırlattı. Ocak 2026'da ons fiyatının 122 dolara kadar yükseldiğini belirten Memiş, ardından yaşanan sert geri çekilmeye işaret etti.
Altın ve gümüşteki düşüşleri karşılaştıran Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar gümüş yatırımı yapmamış yatırımcılar varsa fiyat, altın tarafında olduğu gibi çok ciddi anlamda düştü. Zirve seviyesinden altın tarafında yaklaşık yüzde 37 civarında sert düşüş gördük. Gümüş tarafında ise bu düşüş yüzde 65 civarında gerçekleşti."
|Yatırım Aracı
|Zirveden Düşüş Oranı
|Altın
|%37 civarında
|Gümüş
|%65 civarında
Gümüşün uzun vadeli yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, yatırımcılara sabır uyarısında bulundu. Gümüşün zaman zaman altından daha yüksek getiri sağlayabildiğini belirten Memiş, 2025 yılındaki performansları örnek gösterdi.
Memiş, "2025 yılında gümüşün gram fiyatının getirisi yüzde 200'dü. Altının gram getirisi ise yüzde 110 civarında sınırlı kaldı. 2025 yılında altının ons fiyatı yüzde 87 getiri sağladı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 150 getiri sağladı." dedi.
Gümüşün sert hareketler yapabildiğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların bu dalgalanmalara hazırlıklı olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Gümüşü herkes taşıyamaz. Gümüş pozisyonunu herkes koruyamaz. Gümüşü biriktirirsin, biriktirirsin, biriktirirsin. Bir ayda yıldızı parlar, altını tahtından eder. Böyle bir özelliği vardır. Gümüş yatırımcısı o yüzden sabırlı yatırımcıdır."
Gümüş piyasasında Çin'in attığı adımlara da değinen Memiş, ülkenin gümüş ihracatını durdurduğunu belirtti. Dünyanın fiziki gümüş ihtiyacının giderek arttığını ifade eden Memiş, Çin'in aynı zamanda altın topladığını söyledi.
Memiş, "Ocak ayında Çin gümüş ihracatını durdurdu. Dolayısıyla en fazla gümüşün bulunduğu ülkelerden biri olan Çin, gümüşün kıymetini çok iyi biliyor ve dünyanın fiziki gümüş ihtiyacı her geçen gün artmaya devam ediyor. Çin aynı zamanda altını da topluyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yurt içinde cevherden üretilen altın alım işlemlerine ara verme kararını da değerlendiren Memiş, son yıllarda rezervlerde önemli miktarda altın biriktirildiğini söyledi.
Merkez Bankası'nın son 2,5 yılda ciddi alımlar gerçekleştirdiğini belirten Memiş, kararın ekonomik koşullarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Memiş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son iki yıldır altın rezervlerinde ciddi alım yapan merkez bankası unvanını kazandı. Hatta son 2,5 yılda ciddi anlamda alım yaptı. Rezervlerini artırdı. Bu kadar kaotik ortamda rezervleri artırmak da büyük iş." dedi.
Enflasyonla mücadele, emekli maaşları, fon krizinin getirdiği belirsizlikler ve borsadaki sorunlara dikkat çeken Memiş, Merkez Bankası'nın altın alımlarına zaman zaman ara verebildiğini belirtti.
2027 yılı enflasyon hedefinde yapılan 6 puanlık yukarı yönlü revizyonun da yeni ekonomi politikasının işareti olduğunu söyleyen Memiş, "Dolayısıyla enflasyonla mücadele noktasında yeni ekonomi politikası ve 2027 yılında enflasyon tarafında 6 puanlık yukarı yönlü revize yapıldı. Bu sebepler yeni bir politikanın işareti oluyor. Yani biraz daha alımlarını bekletecek." ifadelerini kullandı.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine ilişkin beklentisini de açıklayan İslam Memiş, matematiksel hesabının 31 bin 500-32 bin lira aralığına işaret ettiğini söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yapabileceği ilave katkının henüz öngörülemeyeceğini belirten Memiş, üst sınır için 35 bin lirayı işaret etti.
Memiş, asgari ücret tahminine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Benim matematiksel hesabım 31.500-32.000 lira aralığında. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın bunun üzerine ekstra olarak koyacağı rakamı bilmek, öngörmek mümkün değil. O tarafa yorum yapamam. Kabaca aşağıda 31.000 lira, yukarıda da 35.000 lira bu bant aralığı olabilir."
Asgari ücrette rakamın aralık ayının ortalarında netleşebileceğini düşündüğünü belirten Memiş, yüzde 29-30 civarında bir yıl sonu enflasyonu varsayımıyla 31 bin 500-32 bin lira seviyesini hesapladığını ifade etti.
Asgari ücrette yapılacak artışın yanı sıra yeni bir sistematik düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirten Memiş, emekli maaşlarında da değişiklik beklentisini dile getirdi.
Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yaş ve gelir durumuna göre farklılıkların gündeme gelebileceğini söyleyen Memiş, tek tip maaş uygulamasının değişebileceğine işaret etti.
Memiş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Ben miktardan ziyade yeni bir formül, yeni bir sistematik düzenleme yapılacağına dair ve bunun daha çok önemli olacağına dair beklentimi koruyorum."
Emekli maaşlarında prim gün sayısının ve emeklilik koşullarının dikkate alınabileceğini belirten Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaşa, gelire, duruma göre bir farklılık olacak. O yüzden sistematik bir şekilde sistem değişikliğine biraz daha odaklanmak lazım. Orada hakkaniyeti biraz daha sağlamak için tek kalemle, tek tip bir emeklilik maaşı olacağını düşünmüyorum. Yeni bir sisteme hazır olmak lazım."
Memiş, yeni sistemle birlikte emekli maaşlarına ilişkin tartışmaların zamanla azalabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.