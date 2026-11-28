Finans analisti İslam Memiş'ten altın, gümüş ve asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Gümüşte yaşanan sert düşüşün ardından uzun vadeli yatırımcılara seslenen Memiş, yüzde 65'lik kayba dikkat çekerek sabır vurgusu yaptı. Merkez Bankası'nın altın alım kararını da değerlendiren ünlü analist, 2026 asgari ücret için 31 bin 500-32 bin TL tahmininde bulundu. Memiş, 35 bin TL ihtimalini de gündeme getirirken emekli maaşları için yeni sistem mesajı verdi.