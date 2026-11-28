Real Madrid bu akşam LaLiga’nın 14. haftasında sahasında Alaves’i ağırlıyor. Sezon genelinde ortaya koyduğu istikrarlı performansla Jose Mourinho’nun vazgeçilmez isimleri arasına giren Arda Güler’in karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Santiago Bernabeu’daki mücadelede gözler yine form grafiğini yukarı taşıyan milli futbolcuda olacak.

MOURİNHO’NUN POZİSYON İKİLEMİ

Alaves karşılaşmasına saatler kala İspanyol spor basınında Jose Mourinho ve Arda Güler üzerine dikkat çeken bir analiz yayımlandı. "Arda Güler en iyi performansı nerede sergiliyor? Mourinho’nun Real Madrid’in yeni oyun kurucusuyla ilgili ikilemi" başlığıyla paylaşılan değerlendirmede, Portekizli çalıştırıcının Arda için ideal alanı kanatlardan uzak, hücum bölgesinde hareket özgürlüğüne sahip olduğu bir rol olarak gördüğü ifade edildi.

PSV MAÇINDAKİ HAMLE GERİ DÖNÜŞÜ GETİRDİ

İspanyol gazeteci Guillermo Dominguez’in kaleme aldığı analizde, Arda Güler’in son dönemdeki çıkışının taktiksel bir dokunuşa dayandığı vurgulandı. Dominguez’in değerlendirmesine göre Arda, Şampiyonlar Ligi’ndeki PSV Eindhoven maçına hücum orta saha görevinde başladı; ancak Mourinho’nun onu Bernardo Silva’nın yanında, biraz daha geride konumlandırması oyunun seyrini değiştirdi ve Real Madrid’in geri dönüşünü getirdi.

İLK 45 DAKİKADA YAŞANAN SIKINTI

PSV Eindhoven maçının ilk yarısında Real Madrid’in oyuna girmekte zorlandığı aktarıldı. Hollanda temsilcisinin baskısını kırmakta güçlük çeken eflatun-beyazlılarda Arda Güler de ilk yarıda oyundan kopuk bir görüntü çizdi. 15 numaralı formayı giyen milli oyuncu, hatlar arasında boş alan bulmakta zorlandı; topu aldığında ise sırtı kaleye dönük kaldı ve yüzünü kaleye çevirecek zamanı bulamadı. Bu tablo karşısında Mourinho’nun yalnızca oyuncu değişiklikleriyle yetinmeyip oyunun kurgusuna müdahale etmesi gerektiği belirtildi.

HAMLELER SONRASI GELEN 5-1’LİK GALİBİYET

Mourinho, Tchouameni’yi kenara alıp Jude Bellingham’ı sahaya sürerken Arda Güler’i Bernardo Silva’nın yanına çekti. Savunma hattında da topun oyuna daha rahat sokulması adına stoper ikilisini değiştirerek Éder Militao ve Antonio Rüdiger’in yerine Dean Huijsen ile Ibrahima Konaté’yi oyuna aldı. Yapılan bu dokunuşlar kısa sürede etkisini gösterdi. Real Madrid oyunun kontrolünü ele aldı, hücum akıcılığını artırdı ve Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven’ı 5-1 mağlup etti.

AĞUSTOS AYINDAKİ ÖNGÖRÜ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

PSV maçındaki bu taktiksel çözüm, Jose Mourinho’nun aylar önceki sözlerini yeniden gündeme getirdi. Portekizli teknik adam ağustos ayında yaptığı değerlendirmede, Luka Modric ve Bernardo Silva’nın gelişim çizgisine benzer bir süreci işaret ederek "10 numara olarak başlarsın, ama sonunda 8 ya da 6 numara olarak bitirirsin" ifadelerini kullanmıştı. Üç ay sonra zorlu geçen bir Avrupa maçında düğümü çözen hamle tam olarak bu anlayışın ürünü oldu.

Gözler şimdi Alaves karşılaşmasında. Arda Güler’in hem hücumdaki üretkenliğini koruyacağı hem de oyun kurulumuna katkı vereceği bu mücadelede nasıl bir rolle sahada olacağı merakla bekleniyor.