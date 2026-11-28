Süper Lig’de heyecan 13. hafta maçlarıyla sürerken haftanın en kritik karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Ligde 31 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden siyah-beyazlılar ise sahasında kazanarak ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3’e indirmeyi hedefliyor.

DOLMABAHÇE’DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ: 10 MAÇTA 7 GALİBİYET

Siyah-beyazlıların bu zorlu sınavda en önemli kozlarından biri, 11 Nisan 2016’da Bursaspor karşılaşmasıyla kapılarını açan yeni stadındaki derbi karnesi. Beşiktaş, Dolmabahçe’deki yeni stadında Süper Lig kapsamında Galatasaray’ı 10 kez konuk etti. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken, rakip fileleri 16 kez havalandırdı ve kalesinde 7 gol gördü.

BERABERLİKLE BAŞLADI, 6 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Yeni stadyumda oynanan ilk lig derbisinde, 24 Eylül 2016’da (2016-2017 sezonu) 2-2’lik beraberlik çıktı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, evindeki sonraki 6 derbiyi kazandı. 2017-2018 sezonunda rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, takip eden iki sezonda ise Tüpraş Stadyumu’ndaki derbilerden 1-0’lık skorlarla galip ayrıldı. 2020-2021 sezonunda 2-0 kazanan Kartal; 2021-2022’de 2-1 ve 2022-2023’te 3-1’lik skorlarla, iki maçta da geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

İLK YENİLGİ 2023-2024’TE GELDİ

Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray’a karşı ilk lig mağlubiyetini 2023-2024 sezonunda aldı. Sarı-kırmızılılar, Al-Musrati’nin kendi kalesine attığı golle uzun bir aranın ardından Dolmabahçe’den 3 puanla döndü.

RAFA SİLVA VE GEDSON’DAN GALİBİYET, SON RANDEVUDA OSİMHEN ENGELİ

2024-2025 sezonunda Tüpraş Stadyumu’nda oynanan derbide Rafa Silva ve Gedson Fernandes’in golleriyle 2-1 kazanan Beşiktaş, geçen sezon oynanan son derbide ise mağlubiyet yaşadı. Victor Osimhen’in 39. dakikada kaydettiği gole cevap veremeyen siyah-beyazlılar, yeni stadında Galatasaray’a karşı ikinci kez sahadan puansız ayrıldı.

TANSİYON HİÇ DÜŞMÜYOR: SON 7 DERBİDE 7 KIRMIZI KART

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son maçlarda skor kadar kart istatistikleri de öne çıkıyor. İki ekip arasında 6’sı Süper Lig, 1’i Süper Kupa olmak üzere oynanan son 7 derbide toplam 7 kırmızı kart çıktı. Bu süreçte Beşiktaş’tan 3, Galatasaray’dan ise 4 oyuncu oyun dışında kaldı.

2025-2026 Sezonu: Tüpraş Stadyumu’ndaki maçta Galatasaraylı Leroy Sane kırmızı kart gördü. Aynı sezon RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada bu kez sarı-kırmızılı ekipten Davinson Sanchez ihraç edildi.

2024-2025 Sezonu: Beşiktaş’ın ev sahipliğindeki mücadelede Semih Kılıçsoy ve Galatasaray’dan Frankowski kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Aynı sezonun ilk yarısındaki maç ise bu 7 karşılaşmalık dilimde kırmızı kart çıkmayan tek derbi oldu. Sezon başında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında ise Galatasaray’dan Victor Nelsson kızardı.

2023-2024 Sezonu: İlk yarıdaki derbide Beşiktaş kalecisi Mert Günok, ikinci yarıdaki mücadelede ise yine siyah-beyazlılardan Omar Colley kırmızı kart cezası aldı.

GALATASARAY’DA EN TECRÜBELİ İSİM BARIŞ ALPER YILMAZ

30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynanacak derbide Galatasaray’ın mevcut kadrosunda Beşiktaş’a karşı en fazla forma giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz. 2021’de takıma katılan Yılmaz, siyah-beyazlılara karşı 9’u Süper Lig, 1’i TFF Süper Kupa olmak üzere 10 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılı kadroda Beşiktaş derbilerinde Barış Alper Yılmaz’ı 9 maçla Lucas Torreira ve 8 maçla Abdülkerim Bardakcı takip ediyor. Fenerbahçe derbilerinde gol sevinci yaşayan Barış Alper Yılmaz, henüz Beşiktaş ağlarını sarsamadı. Teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattının yanı sıra bek bölgesinde de değerlendirdiği 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig’de 11 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5 olmak üzere toplam 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.