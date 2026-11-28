Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlaması hız kazandı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, teknik direktör Emre Belözoğlu'na 3 ila 4 takviye sözü verdiği ifade ediliyor.

Sarı-lacivertliler; savunmaya stoper, orta sahaya 8 numara, hücum hattına ise sol kanat ve santrfor transferiyle kadroyu güçlendirmeyi amaçlıyor. Kulübün bu hamleler için UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sağlanacak geliri kullanmayı planladığı belirtiliyor.

LOOKMAN İÇİN ATLETİCO MADRİD'DE AYRILIK SİNYALİ

Daha önce de sarı-lacivertlilerin radarında yer alan Ademola Lookman, yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre İspanyol kulübü, bu sezonki performansından beklediği verimi alamadığı 29 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Bu sezon başından itibaren 2 gol ve 1 asist üreten Lookman'ın ocak ayında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Atletico Madrid'e imza attığı ilk 21 maçta 9 gol ve 4 asistle dikkat çeken futbolcunun bonservis bedelinin 35 milyon euro olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2030 yılına kadar süren Lookman için Atletico Madrid yönetiminin 35-40 milyon euro bandındaki tekliflere sıcak bakabileceği, Fenerbahçe'nin ise süreci yakından izlediği öne sürülüyor.

SÖRLOTH DA SARI-LACİVERTLİLERİN RADARINDA

Sarı-lacivertlilerin İspanyol temsilcisinden gündemine aldığı bir diğer isim Alexander Sörloth oldu. 2024 yılında Atletico Madrid kadrosuna katılan 30 yaşındaki Norveçli santrfor, ilk iki sezonundaki çıkışının ardından bu sezon sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 8 maçta forma giyemeyen golcü oyuncu, sahaya çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Marca'nın haberine göre Sörloth, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Viking ile oynanan maçta yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar sahalardan uzak kalabilecek. Antoine Griezmann'ın ayrılığı sonrası takımda kalması düşünülen Sörloth için Atletico Madrid yönetiminin fikrini değiştirdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin, tekrarlayan sakatlıklar ve oyuncunun yaşı nedeniyle ocak ayında gelecek tekliflere açık olduğu belirtiliyor. Hücum hattını Julian Alvarez ve Jonathan David ile sürdürmeyi hedefleyen Madrid temsilcisinin, Sörloth'un satışından elde edeceği kaynağı savunma transferlerine yönlendirmek istediği ifade ediliyor.

Devam eden sözleşmeleri bulunan Ademola Lookman ve Alexander Sörloth için Fenerbahçe'nin ocak ayında girişimlerde bulunabileceği öne sürülüyor.