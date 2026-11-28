Sarı-kırmızılı camiada gözler Beşiktaş derbisi öncesinde Victor Osimhen’den gelecek son haberlere çevrildi. 3 Kasım tarihinde oynanan Stuttgart mücadelesinde sakatlanarak bıçak altına yatan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan yıldız oyuncunun 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak dev maçta görev alıp almayacağı uzun süredir merak konusuydu.

AĞRILARI AZALDI, KADROYA GİRİYOR

İyileşme sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakan Osimhen’in ağrılarının azaldığı ifade ediliyor. Edinilen kulis bilgilerine göre Nijeryalı santrfor, Beşiktaş karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilecek. Teknik heyet ve sağlık ekibinin oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği, ilk 11’de başlayıp başlamayacağına ise yapılacak son kontrollerden sonra karar verileceği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte beklenti, yıldız golcünün maça ilk 11’de başlamaması ihtimaline karşın karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde mutlaka süre alacağı yönünde.

SEZON İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sakatlığı öncesinde hücum hattının en önemli kozlarından biri olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik dikkat çekici bir skor katkısı üretti. Osimhen’in derbi öncesi kadroya dönme ihtimali, teknik heyetin hücum planları açısından da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.