Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu futbolla vitrine çıkan Archie Brown, transfer gündeminin üst sıralarına yerleşti. Özellikle Şampiyonlar Ligi sahnesindeki etkili performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren İngiliz sol bek için İngiltere'den somut adımlar atılmaya başlandı.

SERBEST KALMA MADDESİ 23 MİLYON EURO

Elde edilen bilgilere göre Archie Brown'un sözleşmesinde 23 milyon euro tutarında serbest kalma bedeli bulunuyor. Söz konusu rakamın hem ara transfer döneminde hem de sezon sonu transfer döneminde geçerli olduğu kaydedildi.

Premier Lig'den çok sayıda kulübün, 24 yaşındaki futbolcunun transfer şartları ve satış durumu hakkında Fenerbahçe cephesinden bilgi talep ettiği öğrenildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar kontratı bulunan Archie Brown'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Savunmadaki temposunun yanı sıra hücuma verdiği destekle de öne çıkan başarılı sol bek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı üreterek Avrupa ekiplerinin iştahını kabarttı.