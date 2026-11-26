Ocak transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli kurmayların gündemine son olarak Manchester United ile yollarını ayırması gündemde olan İngiliz yıldız Marcus Rashford geldi.

Elde edilen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuyla bir araya gelerek transfer şartlarını masaya yatıracak. Sarı-lacivertlilerin planı; önce oyuncu cephesiyle mali konularda el sıkışmak, ardından Manchester United ile bonservis pazarlığına başlamak.

MANCHESTER UNITED DÜŞÜK BEDELE SICAK BAKIYOR

Bu sezon formasından uzak kalan ve süre bulmakta zorlanan Marcus Rashford konusunda Manchester United'ın tavrının da esnek olduğu kaydediliyor. İngiliz devinin, oyuncuyu makul ve düşük sayılabilecek bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

2016 yılından bu yana Manchester United forması giyen ve kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunan Rashford, bu sezon 8 maçta görev alabildi. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde gösterilen yıldız isim, uluslararası arenadaki deneyimiyle de dikkat çekiyor. İngiltere Milli Takımı'nda bugüne kadar 78 maça çıkan Rashford, 19 kez gol sevinci yaşadı.

EVERTON DA DEVREDE AMA RASHFORD'UN TERCİHİ FARKLI

Transfer yarışında Fenerbahçe'nin yalnız olmadığı ve Premier League ekiplerinden Everton'ın da Rashford için devrede olduğu belirtiliyor. Ancak oyuncunun gelecek planlarında İngiltere dışına çıkmak istediği, bu nedenle kariyerini yurt dışında sürdürmeye daha sıcak baktığı vurgulanıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmelerin ardından Marcus Rashford transferinde somut adımların atılması bekleniyor.