Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında İngiltere'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilere üç puanı getiren gol Vedat Muriqi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte organizasyondaki ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılmanın yanı sıra UEFA'dan elde ettiği gelir kalemini de önemli ölçüde büyüttü.

18.62 MİLYON EURO İLE BAŞLADI, GALİBİYETLERLE BÜYÜDÜ

Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki mali tablosu dikkat çekici rakamlara ulaştı. Sarı-lacivertliler, lig aşamasına katılım hakkı elde ederek 18 milyon 620 bin euroyu garantilemişti. Önceki haftalarda alınan 2 beraberlikten de 1 milyon 400 bin euro gelir elde eden Kanarya, Shakhtar Donetsk karşısındaki galibiyetle 2 milyon 100 bin euro daha kazandı.

Böylece Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki maç sonuçlarından elde ettiği toplam prim 5 milyon 600 bin Euro'ya çıktı. Katılım payı ve sonuç primlerinin toplamıyla sarı-lacivertlilerin bu sezonki Şampiyonlar Ligi geliri 24 milyon 200 bin euro seviyesine yükseldi.

SIRALAMA YENİ GELİR KAPILARINI AÇACAK

Fenerbahçe'nin lig aşamasını tamamlayacağı basamak, kasaya girecek ilave tutarları doğrudan belirleyecek. Sarı-lacivertliler, lig etabını play-off potasında bitirmesi durumunda 1 milyon Euro daha elde edecek. Hedefin ilk 8 içinde yer almak olması halinde ise 11 milyon euroluk tur primi Fenerbahçe'nin kasasına girecek.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Lig aşamasında 5 maçı geride bırakan Fenerbahçe, kalan 3 karşılaşmada puan ve sıralama avantajı arayacak. Sarı-lacivertlilerin fikstürü şu şekilde: