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İstanbul
Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında İngiltere'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilere üç puanı getiren gol Vedat Muriqi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte organizasyondaki ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılmanın yanı sıra UEFA'dan elde ettiği gelir kalemini de önemli ölçüde büyüttü.
Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki mali tablosu dikkat çekici rakamlara ulaştı. Sarı-lacivertliler, lig aşamasına katılım hakkı elde ederek 18 milyon 620 bin euroyu garantilemişti. Önceki haftalarda alınan 2 beraberlikten de 1 milyon 400 bin euro gelir elde eden Kanarya, Shakhtar Donetsk karşısındaki galibiyetle 2 milyon 100 bin euro daha kazandı.
Böylece Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki maç sonuçlarından elde ettiği toplam prim 5 milyon 600 bin Euro'ya çıktı. Katılım payı ve sonuç primlerinin toplamıyla sarı-lacivertlilerin bu sezonki Şampiyonlar Ligi geliri 24 milyon 200 bin euro seviyesine yükseldi.
Fenerbahçe'nin lig aşamasını tamamlayacağı basamak, kasaya girecek ilave tutarları doğrudan belirleyecek. Sarı-lacivertliler, lig etabını play-off potasında bitirmesi durumunda 1 milyon Euro daha elde edecek. Hedefin ilk 8 içinde yer almak olması halinde ise 11 milyon euroluk tur primi Fenerbahçe'nin kasasına girecek.
Lig aşamasında 5 maçı geride bırakan Fenerbahçe, kalan 3 karşılaşmada puan ve sıralama avantajı arayacak. Sarı-lacivertlilerin fikstürü şu şekilde: