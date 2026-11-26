Süper Lig’de Konyaspor galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş, rotasını yeniden UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi. Lig etabının 5'inci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva’yı tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentinde konuk edecek olan Kara Kartal, sahadan 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de ilk 8 yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Batum Stadı’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak kritik mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh’un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak. Futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.

HEDEF PLAY-OFF YÜKÜNDEN KURTULMAK

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 7 puanla haftaya 8'inci sırada girdi. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlamaya büyük önem veriyor. Siyah-beyazlılar bu hedefe ulaştığı takdirde doğrudan son 16 turuna kalacak ve şubat ayındaki yoğun fikstüre 2 maçlık play-off yükü eklenmeyecek. Rakip Hapoel Beer Sheva ise 4 maçta aldığı 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 1 puanda kalarak 33'üncü basamakta yer alıyor.

BATUM YOLCULUĞUNDA KORKU DOLU ANLAR: "GÖRDÜĞÜM EN TEHLİKELİ YOLCULUKTU"

Maç öncesinde Beşiktaş kafilesi zorlu ve korkutucu bir seyahat süreci yaşadı. Siyah-beyazlıları taşıyan uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Batum'a iniş yapamayıp havada birkaç tur attıktan sonra Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Uçağa yıldırım isabet ettiği iddia edilirken, kafile Rize'den karayoluyla Batum'a geçti. Yaşanan rötar nedeniyle Italiano'nun maç önü basın toplantısı iptal edildi.

Yaklaşık 8 saat süren zorlu yolculuk hakkında konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, pilotun son anda inişten vazgeçerek çok akıllıca bir karar verdiğini vurguladı. Özen, "Uçaktan korkmuyorum diye zannediyordum ama ben de korkuyormuşum. Herkes korktu doğal olarak. Daha önce böylesini yaşamadım. Galiba benim gördüğüm en tehlikeli uçak yolculuğuydu" sözleriyle yaşadıkları tehlikeyi anlattı.

Zemin konusundaki endişelerini de dile getiren Özen, "Sahanın bozulmaması için Dinamo Tiflis'in antrenmanına izin vermemişler. Umarım çimlerin boyutu uygundur. Topla oynamaya çalışan takımlar için bu önemli. Yağış da var. Umarız iyi bir sahayla karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

ITALİANO'DAN DERBİ ROTASYONU: VLAHOVİC KULÜBEYE, ORKUN SAHAYA

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği topla ısınma, koordinasyon ve basına kapalı taktik idmanıyla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi düşünülerek kadroda rotasyona gidilmesi bekleniyor.

Son haftaların formda golcüsü Dusan Vlahovic'i dinlendirmeyi planlayan Vincenzo Italiano'nun, Avrupa maçlarında tercih ettiği Hyeon-Gyu Oh'a ilk 11'de şans vereceği öğrenildi. Sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara'nın forma giymesi beklenirken, Konyaspor deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayan kaptan Orkun Kökçü takımın en önemli kozu olacak.

EKSİKLER VE KAMP KADROSU

Beşiktaş'ta dizinde ödem tespit edilen ve son antrenmana katılmayan savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile kırmızı kart cezalısı Ümit Akdağ, Batum kafilesine dahil edilmedi. Agbadou'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Tiago Djalo'nun görev yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Nübel, Tuğra, Doğan, Ndidi, Salih, Kartal Kayra, Oh, Orkun, Ouattara, Olaitan, Poku, Cerny, Trossard, Miretti, Taylan, Vlahovic, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Yasin, Murillo, Ahmet Sami, Semih Kılıçsoy.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

HAPOEL BEER SHEVA: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Amankwah, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KARNESİ VE KALAN MAÇLARI

Sezona Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris engellerini aşarak başlayan Beşiktaş, lig aşamasının açılışında Dolmabahçe'de Marsilya'yı 4-1, deplasmanda ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Tüpraş Stadı'nda Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, son Avrupa maçında Glasgow'da 1-0 öne geçmesine rağmen Celtic'e 3-2 yenilmişti.

KARA KARTAL'IN LİG AŞAMASINDAKİ KALAN FİKSTÜRÜ