Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig’de Konyaspor galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş, rotasını yeniden UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi. Lig etabının 5'inci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva’yı tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentinde konuk edecek olan Kara Kartal, sahadan 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de ilk 8 yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.
Batum Stadı’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak kritik mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh’un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak. Futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 7 puanla haftaya 8'inci sırada girdi. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano, lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlamaya büyük önem veriyor. Siyah-beyazlılar bu hedefe ulaştığı takdirde doğrudan son 16 turuna kalacak ve şubat ayındaki yoğun fikstüre 2 maçlık play-off yükü eklenmeyecek. Rakip Hapoel Beer Sheva ise 4 maçta aldığı 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 1 puanda kalarak 33'üncü basamakta yer alıyor.
Maç öncesinde Beşiktaş kafilesi zorlu ve korkutucu bir seyahat süreci yaşadı. Siyah-beyazlıları taşıyan uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Batum'a iniş yapamayıp havada birkaç tur attıktan sonra Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Uçağa yıldırım isabet ettiği iddia edilirken, kafile Rize'den karayoluyla Batum'a geçti. Yaşanan rötar nedeniyle Italiano'nun maç önü basın toplantısı iptal edildi.
Yaklaşık 8 saat süren zorlu yolculuk hakkında konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, pilotun son anda inişten vazgeçerek çok akıllıca bir karar verdiğini vurguladı. Özen, "Uçaktan korkmuyorum diye zannediyordum ama ben de korkuyormuşum. Herkes korktu doğal olarak. Daha önce böylesini yaşamadım. Galiba benim gördüğüm en tehlikeli uçak yolculuğuydu" sözleriyle yaşadıkları tehlikeyi anlattı.
Zemin konusundaki endişelerini de dile getiren Özen, "Sahanın bozulmaması için Dinamo Tiflis'in antrenmanına izin vermemişler. Umarım çimlerin boyutu uygundur. Topla oynamaya çalışan takımlar için bu önemli. Yağış da var. Umarız iyi bir sahayla karşılaşırız" ifadelerini kullandı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği topla ısınma, koordinasyon ve basına kapalı taktik idmanıyla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi düşünülerek kadroda rotasyona gidilmesi bekleniyor.
Son haftaların formda golcüsü Dusan Vlahovic'i dinlendirmeyi planlayan Vincenzo Italiano'nun, Avrupa maçlarında tercih ettiği Hyeon-Gyu Oh'a ilk 11'de şans vereceği öğrenildi. Sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın yerine Kassoum Ouattara'nın forma giymesi beklenirken, Konyaspor deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayan kaptan Orkun Kökçü takımın en önemli kozu olacak.
Beşiktaş'ta dizinde ödem tespit edilen ve son antrenmana katılmayan savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile kırmızı kart cezalısı Ümit Akdağ, Batum kafilesine dahil edilmedi. Agbadou'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde Tiago Djalo'nun görev yapması bekleniyor.
Nübel, Tuğra, Doğan, Ndidi, Salih, Kartal Kayra, Oh, Orkun, Ouattara, Olaitan, Poku, Cerny, Trossard, Miretti, Taylan, Vlahovic, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Yasin, Murillo, Ahmet Sami, Semih Kılıçsoy.
BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.
HAPOEL BEER SHEVA: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Amankwah, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.
Sezona Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris engellerini aşarak başlayan Beşiktaş, lig aşamasının açılışında Dolmabahçe'de Marsilya'yı 4-1, deplasmanda ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Tüpraş Stadı'nda Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, son Avrupa maçında Glasgow'da 1-0 öne geçmesine rağmen Celtic'e 3-2 yenilmişti.