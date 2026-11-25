UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanının yaşanacağı bu akşamki Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması öncesi, Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Ukrayna basınından Sport.ua'nın, gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko'ya dayandırdığı haberde; Shakhtar yönetiminin yeni bir teknik adam için harekete geçebileceği ifade edildi.

SÖZLEŞME 2027 YAZINDA BİTİYOR

Haberde yer alan detaylara göre, 39 yaşındaki çalıştırıcı Arda Turan ile Shakhtar Donetsk arasındaki mevcut kontrat 2027 yazında sona eriyor. İki taraf arasında henüz yeni bir sözleşme konusunda adım atılmadığına dikkat çekildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Viktor Vatsko, tarafların yeni bir anlaşmaya yakın olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok."

TFF VE SERGEN YALÇIN DETAYI

İddianın yer aldığı haberde, genç teknik adamın son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da teklif aldığı ancak A Milli Takım görevine Sergen Yalçın'ın getirildiği hatırlatıldı.

LİGDE ŞAMPİYON VE LİDER KONUMDA

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sportif açıdan başarılı bir tablo çiziyor. Geçtiğimiz sezon Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa uzanan ekip, bu sezon geride kalan 13 haftalık bölümde topladığı 30 puan ve 1 maç fazlasıyla, en yakın takipçisinin 1 puan önünde zirvede yer alıyor.