UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, Türk futbolu adına tarihi bir gece yaşanıyor. İlk dört haftada topladığı 5 puanla yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi sınavında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in konuğu oluyor.

Arda Turan’ın çalıştırdığı ve 4 maçta 4 puanı bulunan turuncu-siyahlılar karşısında mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak üst tur yolunda dev bir adım atmanın hesaplarını yapıyor.

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Londra’da oynanacak bu dev mücadele futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.

Stat: Stamford Bridge

Tarih / Saat: Bu akşam, TSİ 23.00

Hakem: Michael Oliver

Yayın: TRT 1

İKİ TAKIMIN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, hanesine 5 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ndeki son maçında İngiliz devi Liverpool’u ağırlamış ve 2 kez geriye düştüğü nefes kesen mücadeleyi 3-2 kazanarak büyük bir sükse yapmıştı.

Ülkesindeki savaş nedeniyle iç saha maçlarını İngiltere’de oynamak zorunda kalan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 karşılaşmada topladığı 4 puanla gruptaki iddiasını sürdürüyor.

FENERBAHÇE’DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Zorlu deplasman öncesi sarı-lacivertli ekipte iki yıldız isim kadroda yer almıyor. Sakatlık süreçleri devam eden savunma oyuncusu Nathan Ake ile İspanyol yıldız Marco Asensio, Shakhtar Donetsk karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11'LER

SHAKHTAR DONETSK: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem, Muriqi.

18 YIL SONRA YENİDEN STAMFORD BRİDGE’DE

Güvenlik gerekçesiyle Avrupa maçlarına Londra’da çıkan Shakhtar Donetsk’e konuk olacak Fenerbahçe, tam 18 yıl aradan sonra Stamford Bridge çimlerine ayak basacak. Sarı-lacivertliler bu statta son olarak 8 Nisan 2008 tarihinde, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea ile karşılaşmış ve sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak turnuvaya veda etmişti.

ARDA TURAN İKİNCİ SEZONUNDA SAHNE ALIYOR

Shakhtar Donetsk’in başında ikinci sezonunu geçiren 39 yaşındaki genç teknik direktör Arda Turan, Ukrayna ekibindeki ilk yılında lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde takımını yarı finale kadar taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Turan, bu sezon da Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösteriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK: İKİ TÜRK HOCA KARŞI KARŞIYA

Bu akşamki mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine "iki Türk teknik direktörün birbirine rakip olduğu ilk karşılaşma" olarak geçecek. Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde amansız bir rekabetin içinde yer alan, 2012 yılında ise Atletico Madrid formasıyla aynı takımın başarısı için ter döken ve A Milli Takım’da 100’ün üzerinde maça çıkan yakın dostlar Emre Belözoğlu ile Arda Turan, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez 25 Mayıs 2025’teki Eyüpspor - Antalyaspor maçında rakip olmuştu. İki eski takım arkadaşı, bu kez Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük sahnesinde takımlarını zafere taşımak için taktik savaşı verecek.