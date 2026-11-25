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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, Türk futbolu adına tarihi bir gece yaşanıyor. İlk dört haftada topladığı 5 puanla yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi sınavında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in konuğu oluyor.
Arda Turan’ın çalıştırdığı ve 4 maçta 4 puanı bulunan turuncu-siyahlılar karşısında mutlak 3 puan hedefleyen sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak üst tur yolunda dev bir adım atmanın hesaplarını yapıyor.
Londra’da oynanacak bu dev mücadele futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.
Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, hanesine 5 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ndeki son maçında İngiliz devi Liverpool’u ağırlamış ve 2 kez geriye düştüğü nefes kesen mücadeleyi 3-2 kazanarak büyük bir sükse yapmıştı.
Ülkesindeki savaş nedeniyle iç saha maçlarını İngiltere’de oynamak zorunda kalan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise 4 karşılaşmada topladığı 4 puanla gruptaki iddiasını sürdürüyor.
Zorlu deplasman öncesi sarı-lacivertli ekipte iki yıldız isim kadroda yer almıyor. Sakatlık süreçleri devam eden savunma oyuncusu Nathan Ake ile İspanyol yıldız Marco Asensio, Shakhtar Donetsk karşısında takımlarını yalnız bırakacak.
SHAKHTAR DONETSK: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem, Muriqi.
Güvenlik gerekçesiyle Avrupa maçlarına Londra’da çıkan Shakhtar Donetsk’e konuk olacak Fenerbahçe, tam 18 yıl aradan sonra Stamford Bridge çimlerine ayak basacak. Sarı-lacivertliler bu statta son olarak 8 Nisan 2008 tarihinde, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea ile karşılaşmış ve sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak turnuvaya veda etmişti.
Shakhtar Donetsk’in başında ikinci sezonunu geçiren 39 yaşındaki genç teknik direktör Arda Turan, Ukrayna ekibindeki ilk yılında lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde takımını yarı finale kadar taşıyarak dikkatleri üzerine çeken Turan, bu sezon da Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösteriyor.
Bu akşamki mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine "iki Türk teknik direktörün birbirine rakip olduğu ilk karşılaşma" olarak geçecek. Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde amansız bir rekabetin içinde yer alan, 2012 yılında ise Atletico Madrid formasıyla aynı takımın başarısı için ter döken ve A Milli Takım’da 100’ün üzerinde maça çıkan yakın dostlar Emre Belözoğlu ile Arda Turan, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez 25 Mayıs 2025’teki Eyüpspor - Antalyaspor maçında rakip olmuştu. İki eski takım arkadaşı, bu kez Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük sahnesinde takımlarını zafere taşımak için taktik savaşı verecek.