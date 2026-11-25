Trendyol Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarının ardından zor günlerden geçen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kocaelispor beraberliği sonrası zirvedeki Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrilirken, kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha ortaya çıktı.

Yönetimin ocak ayında gelecek ve gidecek isimler için yoğun mesai harcadığı süreçte, sakatlığı süren Marco Asensio için de kritik bir adım atılması gündemde.

ASENSİO'NUN DÖNÜŞÜ İKİNCİ YARIYA SARKTI

Fenerbahçe'de 30 yaşındaki İspanyol yıldız Marco Asensio, 21 Ekim'de sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu sebebiyle İspanya'da artroskopik operasyon geçirmişti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir."

Ancak edinilen yeni bilgilere göre Asensio'nun dizinde iki ayrı sakatlık tespit edildi ve tecrübeli oyuncunun ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesinin beklenmediği kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE OOSTERWOLDE HAMLESİ

İspanyol futbolcunun uzun sürecek tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrası Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunda değişikliğe gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Elde edilen bilgilere sarı-lacivertliler, Asensio'nun adını Şampiyonlar Ligi listesinden çıkarıp yerine Jayden Oosterwolde'yi dahil etmeyi planlıyor.

Bu hamleyle birlikte Hollandalı oyuncunun kalan son 1-2 maçta takıma katkı sağlaması amaçlanıyor.