UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 5. hafta heyecanında sahneye çıkan Galatasaray, taraftarı önünde Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek Avrupa'da kritik bir virajı kayıpsız geçti.

Bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nde bu sezonki üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, hem puan tablosundaki iddiasını güçlendirdi hem de UEFA'dan kazanacağı toplam geliri yukarı taşıdı.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bilet alan Galatasaray, lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18,62 milyon euro gelir elde etmişti.

GALİBİYETLERİN KASAYA KATKISI 6,3 MİLYON EURO

Aston Villa karşısında alınan 1-0'lık galibiyet, sarı-kırmızılı kulübün kasasına doğrudan 2,1 milyon euro daha yazdırdı. Turnuvada daha önce elde edilen galibiyetlerle birleştiğinde Galatasaray'ın üç maçlık galibiyet primi toplamı 6,3 milyon euroya ulaştı.

İLK 24 VE İLK 8 İÇİN EKSTRA GELİR

Galatasaray'ın Avrupa'daki maddi kazancı, lig aşamasını hangi basamakta bitireceğine göre artmaya devam edecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, lig etabını ilk 24 içinde tamamlaması durumunda 1 milyon euro daha kazanacak.

Hedefin daha da büyümesi halinde ise rakam katlanıyor. Galatasaray, lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselirse UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edecek.