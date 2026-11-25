Ara transfer dönemine yönelik kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Farklı mevkilere takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı kurmayların, sol ayaklı stoper arayışında uzun süredir yakından takip ettiği isim için yeniden düğmeye bastığı kaydedildi.

BİTSHİABU YERİNE LUCAS BERALDO GÜNDEMDE

Leipzig'den kiralanan El Chadaille Bitshiabu ile yolların ayrılması gündeme gelirken, Galatasaray’ın bu bölgedeki boşluğu sol ayaklı bir stoperle doldurmayı planladığı belirtiliyor.

Elde edilen bilgilere göre sarı-kırmızılılar, daha önce de sık sık gündeme gelen PSG’nin Brezilyalı stoperi Lucas Beraldo'yu yeniden transfer listesine aldı. Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edilen 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’ın ilk etapta kiralama formülünü değerlendirdiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin transferde şartları zorlaması bekleniyor.

ÇOK YÖNLÜ YAPISI VE SON DÖNEM İSTATİSTİKLERİ

24 Kasım 2003 doğumlu ve 1.86 boyundaki Lucas Beraldo, sol ayağını kullanıyor. Geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan genç savunmacının; asıl mevkisi olan sol stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev alabilmesi, Galatasaray’ın ilgisindeki en önemli etkenler arasında gösteriliyor.

Brezilyalı futbolcunun son sezonlardaki lig performansı şu şekilde öne çıkıyor:

2024-2025 sezonu: PSG formasıyla Ligue 1'de 25 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.

2025-2026 sezonu: 20 karşılaşmada sahaya çıktı, 2 gol ve 1 asist üretti.

2026-2027 sezonu: Şu ana kadar oynadığı 8 lig maçında 1 gol attı.

2024 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Sao Paulo'dan PSG'ye transfer olan Lucas Beraldo'nun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2031 yılında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Brezilyalı savunmacının güncel piyasa değeri 22 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.