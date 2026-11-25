Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ara transfer dönemine yönelik kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Farklı mevkilere takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı kurmayların, sol ayaklı stoper arayışında uzun süredir yakından takip ettiği isim için yeniden düğmeye bastığı kaydedildi.
Leipzig'den kiralanan El Chadaille Bitshiabu ile yolların ayrılması gündeme gelirken, Galatasaray’ın bu bölgedeki boşluğu sol ayaklı bir stoperle doldurmayı planladığı belirtiliyor.
Elde edilen bilgilere göre sarı-kırmızılılar, daha önce de sık sık gündeme gelen PSG’nin Brezilyalı stoperi Lucas Beraldo'yu yeniden transfer listesine aldı. Daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edilen 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’ın ilk etapta kiralama formülünü değerlendirdiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin transferde şartları zorlaması bekleniyor.
24 Kasım 2003 doğumlu ve 1.86 boyundaki Lucas Beraldo, sol ayağını kullanıyor. Geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan genç savunmacının; asıl mevkisi olan sol stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev alabilmesi, Galatasaray’ın ilgisindeki en önemli etkenler arasında gösteriliyor.
Brezilyalı futbolcunun son sezonlardaki lig performansı şu şekilde öne çıkıyor:
2024 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Sao Paulo'dan PSG'ye transfer olan Lucas Beraldo'nun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2031 yılında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Brezilyalı savunmacının güncel piyasa değeri 22 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.