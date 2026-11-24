Süper Lig’de son haftalarda alınan puan kayıplarının ardından sabırlar taştı. Ligin 12. haftasında Kocaelispor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen ve zirve yarışında lider Galatasaray’ın 11 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de yönetim kurulu, devre arası transfer dönemi için kapsamlı bir kadro revizyonu planını devreye soktu.

Uzun süren şampiyonluk hasretine son verme hedefiyle yola çıkan sarı-lacivertlilerde, hem sahadaki tablonun değiştirilmesi hem de mali yapının rahatlatılması adına kritik adımlar atılıyor.

BONSERVİS HEDEFİ: ARCHİE BROWN VE DORGELES NENE

İddialara göre; Fenerbahçe yönetim kurulu, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde bulunan iki isimle kesin olarak yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin Archie Brown ve Dorgeles Nene’yi devre arasında satarak kasasına önemli bir bonservis geliri koymayı hedeflediği belirtiliyor.

MAAŞ YÜKÜ VE PERFORMANS: KANTE, GUENDOUZİ VE LUKAKU DOSYASI

Kadrodaki değişim planı yalnızca bonservis gelirleriyle sınırlı değil. Sarı-lacivertli yönetimin masasında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle sıralanıyor:

N’Golo Kante: Yüksek maaş yükü nedeniyle dikkat çeken Fransız yıldızın sözleşmesinden çıkılması için formül aranıyor.

Romelu Lukaku: Belçikalı golcünün geleceği yapılacak takviyeye endekslenmiş durumda. Fenerbahçe’nin yeni bir 9 numara transfer etmesi halinde Lukaku ile de yolların ayrılması gündeme gelecek.

Matteo Guendouzi: Sergilediği performanstan memnuniyet duyulmayan Fransız orta saha oyuncusuna, kendisine transfer teklifi gelmesi durumunda kolaylık sağlanacak.

HEM EKONOMİK RAHATLAMA HEM KADRO YENİLENMESİ

Fenerbahçe yönetiminin devre arasında hayata geçirmeyi planladığı bu hamlelerle çifte hedefi bulunuyor: Bir yandan formsuz ve yüksek maliyetli isimlerle vedalaşarak kulübü ekonomik açıdan rahatlatmak, diğer yandan kadroyu yeniden şekillendirmek.