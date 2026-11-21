Ukrayna Ligi'nin 13. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, evinde Livyi Bereh karşısında 1-1'lik eşitlikle yetindi ve puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Konuk ekibin 19. dakikada Nazarii Vorobchak ile bulduğu gole Shakhtar, 61. dakikada Alisson Santana ile yanıt verdi ancak galibiyeti getiren golü çıkaramadı; 11. sıradaki Livyi Bereh ise puanını 10 yaptı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Arda Turan, yalnızca kendi takımının konsantrasyon eksikliğine değil, Fenerbahçe cephesindeki değişime ve çıkışa da özellikle vurgu yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN YENİ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR"

Arda Turan, Fenerbahçe ile oynayacakları kritik randevu öncesi tablonun değiştiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu karşılaşmayı bana bir buçuk yıl önce sorsaydınız, çok daha olumlu olurdum, ama şimdi gerçekler değişti. Bir ay önce bile daha iyi olduğumuzu söylerdim ama şimdi Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörü var, onun liderliğinde çok iyi başladılar ve ilerlemeye devam ediyorlar. Bugün sahada bir sürü başarısız karar varsa, öncelikle herkesin kendini sorgulaması gerektiğini vurgulamak isterim. Kulüp, kendimiz ve federasyon olarak Ukrayna için tarihi bir deneyim kazanma fırsatımız var. Elbette zor olacak ve bir anlamda sahada acı çekmek zorunda kalacağız ancak bu yolculuk boyunca bizi başarıya götüren önemli özellikleri hatırlamalıyız."

"BU VÜCUT DİLİYLE FENERBAHÇE MAÇINDA HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Livyi Bereh beraberliğinin ardından takımının oyunundan ve hazırlık sürecinden memnun olmadığını açıkça ifade eden Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk yarıdan sonra 10 oyuncunun tamamını değiştiremediğim için dört oyuncu değiştirdim. Şimdi tam olarak neyin yanlış gittiğini ve hazırlıkta nerede hata yaptığımı bulmam gerekiyor. Bugünkü maçın, bir buçuk yıldır antrenman yaptığımız ve bu sayede olumlu sonuçlar ve zaferler elde ettiğimiz oyun tarzından çok uzak olduğunu vurgulayabilirim. Bağlamı dikkate almalısınız. Çok fazla süre alamayan futbolcu vardı, bu yüzden muhtemelen konsantrasyon eksikliği yaşadılar ve bu da oyun standartlarımıza uymalarını engelledi. Rakip sahada yaratıcılıktan uzak kaldık ve çok aceleci kararlar aldık. Çok üzgünüz ve şimdi zorlu ve önemli bir işimiz var."

Turan, sözlerini kendi sorumluluğunu vurgulayarak tamamladı:

"Futbolda duygusuz taktiklerin değersiz olduğunu hatırlamalıyız. Shakhtar, kendi sahasında bugünkü maçta olduğu gibi oynayamaz. Buna asla izin vermeyeceğim. Eğer oyuncular doğru bir şekilde oynamak için konsantrasyon eksikliği yaşadıysa, bu öncelikle benim hatamdır. Bunun sorumluluğunu alacağım ve ne yapabileceğimi anlamak için olabildiğince analiz yapacağım."

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması, 25 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, bu kritik Avrupa sınavı öncesinde ligde de yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.