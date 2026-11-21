Ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasını hızlandıran Galatasaray’da ibre yeniden İtalya’ya döndü. Teknik direktör Okan Buruk’un uzun süredir kadrosunda görmek istediği isimlerin başında gelen Frank Anguissa, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde bir kez daha üst sıralara yerleşti.

Son iki sezondur adı Galatasaray ile anılan deneyimli orta saha oyuncusunun transferi, geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle gündemden düşmüştü. Ancak oyuncuyu yakından takip etmeyi sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, bu kez Anguissa’nın Napoli ile bitecek sözleşmesini avantaja çevirmeyi hedefliyor.

OCAK PLANI VE ÖN PROTOKOL KOZU

Galatasaray yönetimi, süreci sezon sonuna bırakmadan ocak ayında tamamlamak istiyor. Makul bir bonservis bedeliyle Napoli’yi ikna etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda, oyuncunun da hem Galatasaray forması giymeye hem de Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer almaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Napoli’nin yüksek bonservis talebinde ısrar etmesi halinde ise yaz transfer döneminin bekleneceği belirtiliyor.

ÖN PROTOKOL İMZALAYABİLİR

Transferdeki en kritik koz ise oyuncunun elinde bulunuyor. Ocak ayı itibarıyla dilediği kulüple görüşme ve ön protokol imzalama hakkına kavuşacak olan Frank Anguissa’nın, bu durumu kullanarak Napoli’den bonservis konusunda kolaylık istemeye hazırlandığı kaydedildi. Yıldız futbolcunun, Galatasaray’a transfer olabilmek için kulübüyle yapacağı görüşmelerde bu avantajı masaya koyacağı aktarıldı.

Teknik heyetin ısrarla kadroda görmek istediği Frank Anguissa için yönetimin tüm şartları zorlayacağı vurgulanırken, sarı-kırmızılı camiada bu transfer hamlesinin ocak ayında nasıl bir tablo ortaya çıkaracağı şimdiden merakla bekleniyor.