Fenerbahçe altyapısından yetişerek Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler, İspanyol deviyle sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Genç futbolcunun kariyerindeki bu önemli gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, milli futbolcu Arda Güler'e tebrik mektubu gönderdi.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Arda Güler'e özel mektup: 'İyi ki Fenerbahçelisin' Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatması üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Güler'e tebrik mektubu gönderdi. Arda Güler, Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Arda Güler'e tebrik mektubu gönderdi. Yıldırım, mektubunda Arda Güler'in futbola adanmışlığını, bağlılığını, çalışmasını, azmini ve emeğini takdir ettiğini belirtti. Arda Güler'in Fenerbahçeli olmasından duyduğu gururu dile getirdi. Güler'e sakatlıksız, sağlıklı ve başarılarla dolu bir dönem diledi.

"İYİ Kİ FENERBAHÇELİSİN"

Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler,

Real Madrid kulübü ile olan sözleşmenin uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum.

Ülkemiz olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur.

Şahsım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem kulübümüzdeki, hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz.

İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın.

Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, şimdi bağlı olduğun kulübünle yine sahalarda mücadele etmeye, yeni hikayeler ve hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Sana, sevgili ailen ile beraber sakatlıksız, sağlıklı ve üstün başarılarla dolu yeni bir dönem diler, daha nice başarılarını görmeyi temenni ederiz."