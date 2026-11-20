Gram altın fiyatı aylar sonra 6000 liranın altına geriledi. Bu düşüşün sebebi ne? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında ons altında yaşanan gerilemenin FED tutanaklarıyla tetiklenen faiz artırım beklentilerinden kaynaklandığını belirtti. Piyasaların riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman arayışına girdiğini ifade eden Ergezen, ons altında 3.600 seviyesinin üzerindeki kapanışların önemine dikkat çekti. Ergezen, "Eğer ons altın günü 3.600 üzerinde kapatabilirse, gelecek hafta için tepki görme ihtimalimizin güçlü olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde görüntü bir miktar olumsuz. Aşağıdaki bir sonraki destek seviyesi 3.350-3.400 bandı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Gram altın cephesinde de benzer bir seyir izlendiğini belirten Zafer Ergezen, "Bugün sabahtan 5.900-6.000 TL bandındaki desteğin altına geçildi ve 5.700 TL seviyeleri görüldü. Eğer ons altında bir miktar daha geri çekilme olursa gram altında da 5.600 seviyesine kadar geri çekilmeyi görebiliriz" açıklamasında bulundu.

2027’NİN İLK YARISI İÇİN İYİMSER BEKLENTİ YOK

2027 yılına dair projeksiyonlarını paylaşan Ergezen, devam eden savaşlar, büyüme beklentilerindeki düşüş ve yüksek faiz ortamının piyasaları baskıladığını belirtti. Zafer Ergezen, "En azından yılın ilk yarısında çok fazla iyimser bir beklenti yok. 2027'nin ilk aylarında yine faiz artırımları olabilir, bu da ons altını ve gümüşü baskılayacaktır. 2027'nin ilk yarısı çok pozitif olmayacak, bir miktar daha yatay piyasa bizi bekliyor" dedi.

YATIRIMCI İÇİN "DOLAR ENDEKSİ" KRİTİK

Yatırımcıların piyasadaki hassasiyetleri doğru okuması gerektiğini vurgulayan Ergezen, en önemli göstergenin dolar endeksi olduğunu belirtti. Ergezen, "Dolar endeksi 104 seviyelerine yaklaşmış durumda. Buradan gerilemezse altın ve gümüşte çok fazla toparlanma görme ihtimalimiz oldukça düşük. Eğer dolar endeksinde 102 seviyesinin altına doğru geri çekilmeler görürsek, altın, gümüş ve borsalar tarafında yeniden yukarı yönlü toparlanmalar görmeye başlayabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Gösterge (Dolar Endeksi) Piyasa Senaryosu Beklenen Etki (Altın, Gümüş, Borsa) 104 Seviyelerine Yakın / Gerilememe Durumu Dolar endeksinin yüksek kalması veya yükselişini sürdürmesi Altın ve gümüşte toparlanma ihtimali oldukça düşük 102 Seviyesinin Altı Dolar endeksinde aşağı yönlü geri çekilme yaşanması Altın, gümüş ve borsalarda yukarı yönlü toparlanma

Ayrıca petrol fiyatlarındaki seyrin de piyasalar üzerinde belirleyici olduğunu belirten Ergezen, 80 doların altındaki bir fiyatlamanın hem ons altın hem de gümüş tarafında iyimserliği artırabileceğini sözlerine ekledi.