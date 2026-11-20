Türkiye'nin gökyüzündeki güç dengelerini değiştirecek yeni bir dönem başlıyor! Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın ilk 3 adetinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi, savunma sanayisinde yeni bir sayfa açtı. Bölgesel tehditlerin arttığı, hava üstünlüğünün stratejik önem kazandığı bir dönemde gerçekleşen bu gelişme Türkiye'nin savunma kapasitesine nasıl yansıyacak?

Strateji ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, KIZILELMA'nın Türkiye için kritik bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

KIZILELMA'nın radar kabiliyetlerinden mühimmat kapasitesine, uçak gemisiyle uyumundan ihracat potansiyeline kadar pek çok başlıkta önemli avantajlar sunduğunu belirten Keleş, Türkiye'nin hava savunmasında yeni bir dönemin kapısının aralandığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girmesi Türk Silahlı Kuvvetleri açısından nasıl bir dönüm noktası?

Emekli Albay İbrahim Keleş: Türkiye'ye bu gururu yaşattığı için öncelikle Baykar'a teşekkür borçluyuz. Çünkü özellikle savaş uçağı noktasında bazı sıkıntılarımız var. Çevremizde bize karşı hasmane tutumları olan bazı devletlerin havadaki üstünlükleri ve birbirleriyle ittifak etmeleri Türkiye açısından da bir sıkıntı ve tehdit oluşturuyordu. Burada Yunanistan'dan, İsrail'den ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bahsediyorum.

Biz Hava Kuvvetlerimizi daha modern sistemlerle donatabilmek için çok gayret sarf ettik. İngiltere'yle Eurofighter anlaşması yaptık. Amerika'yla F-16 modernizasyonu ve F-16'ların modernizasyonu için görüşmeler hâlâ devam ediyor. Parasını ödediğimiz 6 tane F-35 ise hâlâ bize teslim edilmedi. Bölgemizdeki gerilimleri de dikkate aldığımız zaman Hava Kuvvetlerimizi acilen daha fazla geliştirmemiz veya başka unsurlarla desteklememiz gerekiyordu. İşte Kızılelma tam bu aşamada devreye girdi. Susuz insana su ikram etmek gibi geldi.

Bunu sadece üç uçak olarak görmemek lazım. Bunlar ilk aşamada teslim edilen uçaklar. Seri üretimler devam ediyor. İnşallah yakında bu sayının 10 civarına çıktığını görsek şaşırmayalım. Belki seneye uçak sayısı 40-50'yi, hatta 100'ü de bulabilir. Gayretler ve çalışmalar devam ediyor.

BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın özellikleri neler?

Emekli Albay İbrahim Keleş: Kızılelma'nın yaklaşık 980 kilometre menzili var. Havada kalış süresi de 3 saat ve üzeri. Bu sürenin ne kadar daha uzayabildiğini bilemiyoruz. Bünyesinde, özellikle gövdesinde, çeşitli mühimmatlar taşıyor. Seyir füzeleri, hava-hava füzeleri, Tolun ve Teber mühimmatları ile Kemankeş seyir füzesi bunlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Kalkış ağırlığı 8 ton ve turbofan motorla hareket ediyor. Azami hızı testler kapsamında yaklaşık 900 kilometre/saat seviyesinde olan bir uçağımız.

En önemli özellikleri, yani Kızılelma'yı çarpan etkisi yüksek bir platform hâline getiren unsurların başında radar sistemleri geliyor. ASELSAN'ın ürettiği MURAD AESA radarla uçuyor. Yine kızılötesi arayıcı başlıkları ve arama özelliği bulunuyor.

Özellik Değer / Açıklama Menzil Yaklaşık 980 km Havada Kalış Süresi 3 saat ve üzeri Azami Hız Yaklaşık 900 km/s Faydalı Yük Kapasitesi Yaklaşık 1,5 ton Kalkış Ağırlığı 8 ton Motor Tipi Turbofan motor Radar ve Arama Sistemleri ASELSAN MURAD AESA radar, kızılötesi arayıcı başlık ve arama özelliği Taşıyabildiği Mühimmatlar Seyir füzeleri, hava-hava füzeleri, Tolun, Teber ve Kemankeş seyir füzesi

Kızılelma'yı tek başına bir uçak olarak değil, bir platform olarak görmek lazım. Diğer uçaklarla birlikte uçuş yapabilme özelliği var. Geçmiş aylarda F-16'larla birlikte uçtuğunu biliyorsunuz. Yine aynı anda iki Kızılelma'nın birbiriyle irtibatlı şekilde uçuş gerçekleştirdiğini gördük.

Peki, Kızılelma hangi ihtiyacımıza cevap verecek?

Emekli Albay İbrahim Keleş: İlk etapta şunu söyleyebiliriz: Kızılelma'da pilot kaybı riski yok. Çünkü içerisinde pilot bulunmuyor. Tamamen aşağıdaki kumanda masasından, yani yer pilotunun kontrolünde hareket ediyor. Dolayısıyla bir pilot kaybımız söz konusu değil.

Hava-hava füzeleri sayesinde Kızılelma, burun kısmında taşıdığı AESA radarıyla kendisi görülmeden hedefleri görebilecek, vurulmadan vurabilecek özelliklere sahip bir insansız savaş uçağı. Radarlarda çok düşük bir iz bırakabiliyor. Yani radar kesit alanı düşük. Tamamen görünmez değil ancak bir noktaya kadar hayalet uçak özellikleri taşıdığını söyleyebiliriz.

Yaklaşık 200 kilometre öteden tehditleri tespit edebiliyor. Gerektiğinde yerdeki pilotun düğmeye basmasıyla mühimmatını ateşleyebilecek özellikte. Kendisi hedefi arayıp buluyor ancak vurma kararını yerdeki insan veriyor.

Ayrıca pistlere otonom iniş ve kalkış yapabiliyor. Hatta kısa pistlerden de iniş ve kalkış gerçekleştirebilecek özelliklere sahip. Özellikle yapımı devam eden millî uçak gemimiz açısından bu özellik çok önemli. Kızılelma, millî uçak gemimizin pistine de iniş ve kalkış yapabilecek özellikte. Bu sayede menzili çok daha fazla uzayabilir. Yani uçak gemisi buradan 3 bin kilometre öteye gittiğinde Kızılelma'nın operasyonel erişimi de neredeyse 3 bin kilometre daha ileri taşınmış olacak.

Üç uçağın envantere girmesi operasyonel güç açısından ne anlama geliyor?

Emekli Albay İbrahim Keleş: Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı çok acildi. Çok şükür ki Kızılelma tam zamanında geldi. Burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi, bu konuda verdiği destek ve kararlılık belirleyici oldu. Geçmişteki hükümetler döneminde belki kendi millî uçağımızı yapabilme düşüncesi vardı. Ancak parlamenter sistemde hükümetlerin ömrü çok kısa olduğu için bu bir türlü gerçekleştirilemedi.

Şu anda siyasi istikrar ve siyasi irade var. Çok şükür ki Kızılelma'nın ilk üç uçağını envantere teslim ettik. Yani Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmiş oldu.

İHRACATIN DA ÖNÜ AÇILDI

Bir savunma sanayisi ürününün Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girmesi, aynı zamanda ihracatın da önünü açan bir gelişme. Yabancı devletler silah veya mühimmat alacakları zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu ürünleri kullanıp kullanmadığına da dikkat ediyor. Bunu özellikle sorguluyorlar. Dolayısıyla Kızılelma'nın şu anda envantere girmiş olması ihracat boyutunu da beraberinde getiriyor. Bu durum, ürünün ihracatını kolaylaştıracak ve yabancı ülkeler açısından tercih sebebi olmasını sağlayacaktır.

Kızılelma'nın kabul testleri tamamlandı ve envantere girdi. Bu uçağın daha önce prototip versiyonları vardı. Ardından seri üretim versiyonları ortaya çıkarıldı. Ancak bunlar firma bünyesinde kaldı ve testlerini üretici firma gerçekleştirdi.

Oysa esas testi kim yapar? Kullanıcı yapar. Hava Kuvvetlerimizin kabul testlerinden de başarıyla geçen Kızılelma, artık savaş alanında ve sahada kullanılabilecek bir seviyeye gelmiş oldu. Yani test edilip onaylandı.

Dolayısıyla şu anda tamamen kullanıma hazır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılabilir durumda. Kabul testlerinden geçtiği için bundan sonra gerektiği hâllerde savaş sahasında da kullanılabilecek bir seviyeye ulaşmış oldu.

Hayırlı olsun. Gerçekten çok zorunlu ve zaruri bir ihtiyacımızdı. Bu ihtiyaç da tam zamanında karşılandı. İnşallah yakında Kızılelma'nın sayısı daha da artar. Biz bu sayıyı 100'lere, 200'lere çıkardığımız zaman kendi hava sahamızı, yani Gök Vatan'ı çok daha iyi koruyabilecek duruma geliriz.