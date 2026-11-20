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İstanbul
Altın piyasasında yaşanan sert düşüş yatırımcıları endişelendirirken, “Gram altın daha ne kadar düşecek, yeniden yükseliş ne zaman başlayacak?” soruları gündemin ilk sırasına yerleşti.
Kasım ayı için dikkat çeken tahminler geldi. Ekonomist Dr. Sefer Humar, altındaki düşüşün arkasındaki nedenleri, yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri ve olası yeni dipleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.
Gram altın çakıldı, daha nereye kadar düşecek, bu düşüş ne zaman bitecek?
Dr. Sefer Humar: Öncelikle şunu ifade etmek isterim: Ben yaklaşık bir yıldır altın konusunda yatırımcıların heyecanından ziyade risk yönetimine odaklanılması gerektiğini savunuyorum. Altın yükselirken hemen alalım, düşerken hemen satalım anlayışının doğru olmadığını defalarca dile getirdim. Çünkü finans piyasalarında bazen en doğru yatırım kararı, hiçbir işlem yapmadan bekleyebilmektir.
Bugün geldiğimiz noktada gram altının 5.750-5.800 TL seviyelerine kadar gerilemesi, ons altının da 3.500-3.600 dolar bandına çekilmesi oldukça ciddi bir düzeltme. Bu düşüşün arkasında güçlü dolar, ABD tahvil faizleri, Fed'in faiz indirimi yerine faiz artırımı ihtimalinin konuşulması ve küresel piyasalardaki nakit ihtiyacı bulunuyor.
Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum: Altın her kriz döneminde yükselmek zorunda değildir. Bazen yatırımcılar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için en kolay satabilecekleri varlıkları elden çıkarırlar. Bugün altının yaşadığı satışların bir kısmını da bu açıdan okumak gerekiyor. Güvenli liman algısı ortadan kalkmış değil ancak kısa vadede bu özelliği fiyatlara beklenen ölçüde yansımıyor.
Peki, altın daha ne kadar düşebilir?
Dr. Sefer Humar: Benim şahsi kanaatim, altındaki satış baskısının tamamen sona erdiğini söylemek için henüz erken olduğu yönünde. Ons altında 3.500 dolar önemli bir eşik. Bu seviyenin aşağı kırılması hâlinde 3.400-3.450 dolar bandı gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.700-3.800 dolar aralığının yeniden kazanılması önemli.
Gram altında 5.700 TL civarını yakından takip ediyorum. Bu seviyenin korunması hâlinde 5.950-6.100 TL aralığına doğru tepki hareketleri görebiliriz. Ancak satışların derinleşmesi durumunda 5.500 TL hatta bir miktar altı da ihtimal dâhilinde.
Ons ve gram altında kasım ayı içerisinde en düşük ve en yüksek rakam tahmininiz nedir?
Dr. Sefer Humar: Kasım ayı için kendi tahmin aralıklarım şöyle:
Ons altın: 3.400-3.850 dolar.
Gram altın: 5.500-6.200 TL.
Bu seviyeler mevcut piyasa koşullarına dayalı tahminlerimdir, kesin hedef değildir.
Düşüşün ne zaman biteceği sorusuna gelince; bunun için ABD dolarının güç kaybetmesini, tahvil faizlerinin gevşemesini ve Fed'in para politikası beklentilerinin değişmesini beklemek gerekiyor. Ayrıca altının yeni dipler oluşturmayı bırakıp fiyat istikrarı kazanması önemli.
Uzun vadede ise merkez bankalarının altın rezervlerini çeşitlendirmesi, küresel borçluluk ve jeopolitik riskler altının hikâyesini desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla kısa vadeli sert satışları, altının uzun vadeli yatırım hikâyesinin tamamen sona erdiği şeklinde yorumlamıyorum.
Son olarak yatırımcıya tavsiyem, bütün birikimiyle tek bir fiyat seviyesinden alım yapmaması, kademeli hareket etmesi ve mutlaka nakit rezervi bulundurmasıdır.
Benim yıllardır söylediğim bir şey var: Altın yükselirken heyecan, düşerken panik yapan değil; her iki durumda da riskini yöneten yatırımcı kazanır.
Çünkü piyasada önemli olan her hareketi yakalamak değil, yanlış zamanda yanlış karar vermemektir. Bu benim şahsi kanaatimdir; yatırım tavsiyesi değildir.