MUTLAKA NAKİT REZERVİNİZ OLMALI

Son olarak yatırımcıya tavsiyem, bütün birikimiyle tek bir fiyat seviyesinden alım yapmaması, kademeli hareket etmesi ve mutlaka nakit rezervi bulundurmasıdır.

Benim yıllardır söylediğim bir şey var: Altın yükselirken heyecan, düşerken panik yapan değil; her iki durumda da riskini yöneten yatırımcı kazanır.

Çünkü piyasada önemli olan her hareketi yakalamak değil, yanlış zamanda yanlış karar vermemektir. Bu benim şahsi kanaatimdir; yatırım tavsiyesi değildir.