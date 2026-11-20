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İstanbul
Altın piyasasında sert satış dalgası sürerken, gram altında tarihi düşüş kaydedildi. Yılın başında 7 bin 800 TL'yi aşarak rekor kıran gram altın, haftanın son işlem gününü rekor değer kaybıyla açtı. Yaşanan sert düşüşle birlikte 2026 yılındaki kayıp yüzde 4'e yaklaşırken, gram altın 2013 yılından bu yana ilk defa yıllık bazda değer kaybına yöneldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Kasım Cuma 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 5.762,969 ₺
Gram Altın Satış: 5.763,815₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.559,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 9.689,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.127,00 ₺
Yarım Altın Satış: 19.350,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.318,60 ₺
Tam Altın Satış: 40.096,87 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.340,00 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.401,00 ₺