Altın piyasasında sert satış dalgası sürerken, gram altında tarihi düşüş kaydedildi. Yılın başında 7 bin 800 TL'yi aşarak rekor kıran gram altın, haftanın son işlem gününü rekor değer kaybıyla açtı. Yaşanan sert düşüşle birlikte 2026 yılındaki kayıp yüzde 4'e yaklaşırken, gram altın 2013 yılından bu yana ilk defa yıllık bazda değer kaybına yöneldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Kasım Cuma 2026 altın fiyatları...