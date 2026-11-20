Kayseri'de aile arasında yaşanan kavga dehşete dönüştü. Aileye satın alınan araç yüzünden çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kayseri'de aile içi dehşet: Babasını darbetti, ağabeyini bıçakladı Kayseri'de aileye satın alınan araç yüzünden çıkan kavgada, kardeşinin bıçakla saldırdığı ağabey ağır yaralandı. Melikgazi ilçesinde M.G., araba nedeniyle tartıştığı ağabeyi S.G.'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan S.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G.'nin ağabeyini bıçaklamadan önce gün içerisinde babasını darbederek başından yaraladığı ortaya çıktı. M.G.'nin kavgaya neden olduğu iddia edilen aracı Sarıoğlan ilçesinde ateşe verdiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AĞABEYİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi Göktürkler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ağabey S.G. ile kardeşi M.G. arasında araba nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. yanındaki bıçakla ağabeyi S.G.’ye saldırdı. Kavgada boğazından bıçaklanan S.G. ağır yaralanırken, M.G. de kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.G.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

BABASINI DARBETTİ, ARACI YAKTI

Öte yandan, M.G.‘nin ağabeyi S.G.’yi bıçaklamadan önce gün içerisinde babasını darp ederek başından yaraladığı ortaya çıktı. Ayrıca M.G.'nin kavgaya neden olduğu iddia edilen aracı Sarıoğlan ilçesinde ateşe verdiği öğrenildi.

Ekipler olay sonrası kaçan M.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.