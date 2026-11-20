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Kayseri'de aile arasında yaşanan kavga dehşete dönüştü. Aileye satın alınan araç yüzünden çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi Göktürkler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ağabey S.G. ile kardeşi M.G. arasında araba nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. yanındaki bıçakla ağabeyi S.G.’ye saldırdı. Kavgada boğazından bıçaklanan S.G. ağır yaralanırken, M.G. de kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.G.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Öte yandan, M.G.‘nin ağabeyi S.G.’yi bıçaklamadan önce gün içerisinde babasını darp ederek başından yaraladığı ortaya çıktı. Ayrıca M.G.'nin kavgaya neden olduğu iddia edilen aracı Sarıoğlan ilçesinde ateşe verdiği öğrenildi.
Ekipler olay sonrası kaçan M.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.