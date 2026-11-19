Inter’in 30 yaş üstü oyuncuların maaşını düşüreceği iddiaları sonrası milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun takımdaki durumu yakından takip ediliyor. Çalhanoğlu’nun maaşında çok fazla kesintiye gidilmemesi yönünde isteği olduğu öne sürülürken transfer etmek isteyen takımlar şimdiden sıraya girdi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Kulüpteki diğer oyuncularda olduğu gibi sözleşme uzatma konusunda ön temaslar bulunsa da henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

TuttoMercato'nun haberine göre Inter'in düşüncesi; sezon başına 5 milyon euro garanti ücret ve büyük bir bölümü 6,5 milyon euro seviyesine ulaşmasını sağlayacak bonuslardan oluşan bir sözleşme teklif etmek.

Söz konusu bu bonusların; maç sayısına ve kazanılan galibiyetlere dayalı olarak hem takım hem de bireysel performansa göre şekilleneceği belirtiliyor.

INTER DIŞINDA DÖRT TAKIM PEŞİNDE

Inter'in 30 yaş üstü neredeyse tüm oyuncuların maaşlarını düşürme politikası nedeniyle anlaşma sağlanamaması durumunda, Çalhanoğlu'nu yakından takip eden birkaç kulüp bulunuyor.

GALATASARAY İSTİYOR

Bu kulüplerin başında, en azından maaş konusunda gerçekten çok ciddi rakamlar önerebilecek olan Galatasaray geliyor. Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaşma sağlayamaması halinde Galatasaray devreye girecek ve daha yüksek bir teklif yapacak.

Sadece Galatasaray da değil; Juventus'un da iki oyuncu arasındaki farklar saklı kalmak kaydıyla bir nevi "Pirlo operasyonu" benzeri bir hamleyle milli yıldızı kadrosuna katmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Como ve Tottenham da ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Özetle Hakan Çalhanoğlu külüpler devrede ancak milli yıldız önceliğini Inter'e vermiş durumda.

FENERBAHÇE PEŞİNDE

Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan A Milli Takım kaptanının, kulübünden ayrılma ihtimali Fenerbahçe’yi de harekete geçirmişti. Sarı-lacivertli ekibin 10 milyon euro ile milli yıldızın kapısını çalacağı konuşuluyor.