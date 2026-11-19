Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla bugün Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına karar verildi.

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HABERİN ÖZETİ Irak'ta tüm birlikler alarm durumuna geçirildi! Hizbullah ve Haşdi Şabi geri adım attı Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla Babil vilayetine bağlı Curf es-Sahar bölgesinde yeni bir komuta karargahı kurulmasına karar verilirken, Irak Silahlı Kuvvetleri alarm durumuna geçirildi. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik ve teşkilatlarının alarm durumuna geçirildiğini açıkladı. Irak hükümeti, Curf es-Sahar'da ortak güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması sürecinin başlayacağını duyurmuştu. Başbakan Zeydi, bölgedeki petrol kaçakçılığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden aldı. Ketaib Hizbullah petrol kaçakçılığı iddialarını reddederek hükümeti karalama kampanyası yürütmekle suçladı. Haşdi Şabi, Başbakanın talimatı üzerine bölgede görev yapan askeri birliklerin değişimini gerçekleştireceğini bildirdi. Ketaib Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himedavi, örgüt mensuplarına güvenlik önlemleri öncesindeki olağan faaliyetlerine dönmeleri talimatını verdi.

Kararın ardından Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birliklerinin alarm durumuna geçirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, Irak haber ajansı INA’ya konuya ilişkin detay vermeksizin kısa bir açıklama yaptı.

Maan, Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik ve teşkilatlarının alarm durumuna geçirildiğini söyledi.

CURF ES-SAHAR'A GÜVENLİK GÜÇLERİ KONUŞLANDIRILIYOR

Irak hükümeti, daha önce Curf es-Sahar'da ortak güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması sürecinin yarın başlayacağını duyurmuştu.

Başbakan Zeydi, bölgedeki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise petrol kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

HAŞDİ ŞABİ'DEN BİRLİKLERİ DEĞİŞTİRME HAMLESİ

Irak'ta Haşdi Şabi, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatı üzerine Babil vilayetine bağlı Curf es-Sahar bölgesinde konuşlu askeri birliklerin değiştirileceğini bildirdi.

Haşdi Şabi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Operasyonlar Komutanlığının yarın sabah saatlerinde Curf es-Sahar'da görev yapan askeri birliklerin değişimini gerçekleştireceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu birlik değişiminin yürürlükteki askeri usul ve esaslar çerçevesinde icra edileceği kaydedildi.

HİZBULLAH'TAN ÖNLEMLER ÖNCESİNDEKİ FAALİYETLERE DÖNME KARARI

Irak'ta Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himedavi, örgüt mensuplarına Curf es-Sahar bölgesinde yaşanan gerilim nedeniyle alınan güvenlik önlemleri öncesindeki olağan faaliyetlerine dönmeleri talimatı verdi.

Himedavi adına yayımlanan açıklamada, örgüt üyelerinden çalışmalarını önceki düzeninde sürdürmeleri istendi.

Curf es-Sahar'daki gerilim sırasında örgüte destek veren Irak içindeki ve dışındaki kesimlere teşekkür eden Himedavi, Haşdi Şabi'nin kendileriyle dayanışma içinde sergilediği tutumu takdir ettiğini belirtti.

Himedavi, Irak güvenlik güçlerinin gerilimi azaltmaya ve olası çatışmaları önlemeye yönelik çabalarını da olumlu karşıladığını ifade etti.

Medya kuruluşlarına da seslenen Himedavi, gündemin ABD ve İsrail'e karşı mücadele ile İran'ın savunulmasına odaklanması gerektiğini savundu.

Himedavi, açıklamasında ayrıca Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'ye teşekkür etti.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

Bölgede, başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.