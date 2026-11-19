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İstanbul
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla bugün Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesinde güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinden sorumlu yeni bir komuta karargahı kurulmasına karar verildi.
Kararın ardından Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birliklerinin alarm durumuna geçirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı General Saad Maan, Irak haber ajansı INA’ya konuya ilişkin detay vermeksizin kısa bir açıklama yaptı.
Maan, Irak Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik ve teşkilatlarının alarm durumuna geçirildiğini söyledi.
Irak hükümeti, daha önce Curf es-Sahar'da ortak güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması sürecinin yarın başlayacağını duyurmuştu.
Başbakan Zeydi, bölgedeki petrol kaçakçılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.
Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) ise petrol kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları reddederek hükümeti kendilerine karşı siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.
Irak'ta Haşdi Şabi, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatı üzerine Babil vilayetine bağlı Curf es-Sahar bölgesinde konuşlu askeri birliklerin değiştirileceğini bildirdi.
Haşdi Şabi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Operasyonlar Komutanlığının yarın sabah saatlerinde Curf es-Sahar'da görev yapan askeri birliklerin değişimini gerçekleştireceği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu birlik değişiminin yürürlükteki askeri usul ve esaslar çerçevesinde icra edileceği kaydedildi.
Irak'ta Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himedavi, örgüt mensuplarına Curf es-Sahar bölgesinde yaşanan gerilim nedeniyle alınan güvenlik önlemleri öncesindeki olağan faaliyetlerine dönmeleri talimatı verdi.
Himedavi adına yayımlanan açıklamada, örgüt üyelerinden çalışmalarını önceki düzeninde sürdürmeleri istendi.
Curf es-Sahar'daki gerilim sırasında örgüte destek veren Irak içindeki ve dışındaki kesimlere teşekkür eden Himedavi, Haşdi Şabi'nin kendileriyle dayanışma içinde sergilediği tutumu takdir ettiğini belirtti.
Himedavi, Irak güvenlik güçlerinin gerilimi azaltmaya ve olası çatışmaları önlemeye yönelik çabalarını da olumlu karşıladığını ifade etti.
Medya kuruluşlarına da seslenen Himedavi, gündemin ABD ve İsrail'e karşı mücadele ile İran'ın savunulmasına odaklanması gerektiğini savundu.
Himedavi, açıklamasında ayrıca Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Haşdi Şabi Başkanı Falih el-Feyyad ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'ye teşekkür etti.
Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.
Bölgede, başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.